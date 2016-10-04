15 個能在你的花園中發光發熱的瀑布造景

水是我們生命中不可或缺的元素，而在居家佈置的角度來說，純淨的潺潺流水也能代表一種源源不絕的能量。在家中的花園中，如果可以加上瀑布的造景，那麼除了有綠意之外，還能讓人感受到不一樣的生命力。
我們猜想你現在可能會想，要在花園中增加瀑布的造景，想必要夠大的花園才能容納這個設計吧? 其實不管什麼樣大小的花園，都能夠設計出適合的瀑布造景。這本點子簿幫你集結了 15 個範例，你應該能夠從中找到是符合你的需求的瀑布造景。
如果你覺得這些點子執行上有些困難，專家們隨時願意為你效勞!
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像是沒有盡頭一般的流水能夠帶給觀賞的人內心的平靜。
流水的裝置其實可以很有藝術感，像是打勾一樣的銀色裝飾品，讓流水更加美麗。
瀑布造景不只可以設置在室外，你也能在家中裝上流水的裝置，或許還能默默地招財喔!
極簡主義、亞洲風、古典風或田園風。無論您喜歡哪種裝修的風格，一個壁掛式的噴泉絕對能滿足你的需求！
這些嵌在牆上的流水裝置，增加了門面的奢華感，讓還沒進門的訪客就已經驚嘆連連。
不論你能夠分給瀑布造景的面積有多少，其實一面小牆就已經足夠了，看上圖就能一目瞭然。
如果將流水結合一大片綠意，那是更完美不過的了。像上圖這樣的設計，是否讓人感受到濃厚的自然氣息以及生命力呢?
擺上一些鵝卵石，設置一個簡單的流水出水口，你的花園立刻變得不一樣。
上圖的瀑布設計是不是簡約又幹練呢? 充分地顯示了屋主的成熟品味。
一看之下像是一般的花園，但是其實暗藏了充滿創意的流水設置，令人感到驚喜。
如果你沒有足夠的空間設置一個大噴泉，你可以利用花圃的設計，在中間裝置一個噴泉，視覺上立刻變得不一樣。
最後我們要看的這個噴泉裝置，使用了一個銅色的水桶，搭配上了石頭所鋪成的牆面，十分特殊且有藝術感。
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