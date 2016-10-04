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15 個能在你的花園中發光發熱的瀑布造景

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs 庭院
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水是我們生命中不可或缺的元素，而在居家佈置的角度來說，純淨的潺潺流水也能代表一種源源不絕的能量。在家中的花園中，如果可以加上瀑布的造景，那麼除了有綠意之外，還能讓人感受到不一樣的生命力。

我們猜想你現在可能會想，要在花園中增加瀑布的造景，想必要夠大的花園才能容納這個設計吧? 其實不管什麼樣大小的花園，都能夠設計出適合的瀑布造景。這本點子簿幫你集結了 15 個範例，你應該能夠從中找到是符合你的需求的瀑布造景。

如果你覺得這些點子執行上有些困難，專家們隨時願意為你效勞!

1. 魔術般的裝置

homify 庭院
homify

homify
homify
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這個瀑布像是魔術一樣，你猜不著水從何而來，也摸不透它往哪去。所以這個造景的秘密是?其實很簡單，就是水泵跟一直運作的循環系統。

2. 平靜感

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design 庭院
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

像是沒有盡頭一般的流水能夠帶給觀賞的人內心的平靜。

3. 藝術感

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa 花園配件與裝飾品
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

流水的裝置其實可以很有藝術感，像是打勾一樣的銀色裝飾品，讓流水更加美麗。

4. 室內也可以!

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

瀑布造景不只可以設置在室外，你也能在家中裝上流水的裝置，或許還能默默地招財喔!

5. 壁掛式的噴泉

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 花園泳池與池塘
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

極簡主義、亞洲風、古典風或田園風。無論您喜歡哪種裝修的風格，一個壁掛式的噴泉絕對能滿足你的需求！

6. 完美的娛樂

homify 室內景觀
homify

homify
homify
homify

如果你的家中有個像這樣的瀑布裝置，誰還需要電視機呢? 光是看著流水，就能放空許久。

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7. 完美的第一印象

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos 窗戶
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

這些嵌在牆上的流水裝置，增加了門面的奢華感，讓還沒進門的訪客就已經驚嘆連連。

8. 容易裝設

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura 庭院 木頭 Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

不論你能夠分給瀑布造景的面積有多少，其實一面小牆就已經足夠了，看上圖就能一目瞭然。

9. 與自然結合

DUCHA VEGETAL, PhytoKinetic S.L. PhytoKinetic S.L. 庭院
PhytoKinetic S.L.

PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.

如果將流水結合一大片綠意，那是更完美不過的了。像上圖這樣的設計，是否讓人感受到濃厚的自然氣息以及生命力呢?

10. 簡單美

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

擺上一些鵝卵石，設置一個簡單的流水出水口，你的花園立刻變得不一樣。

11. 有品味的噴泉設計

Terraza en Madrid con Pérgola, La Habitación Verde La Habitación Verde 陽台、門廊與露臺 家具
La Habitación Verde

La Habitación Verde
La Habitación Verde
La Habitación Verde

上圖的瀑布設計是不是簡約又幹練呢? 充分地顯示了屋主的成熟品味。

12. 發揮創意

子供達の庭, Gokansha/ゴカンシャ Gokansha/ゴカンシャ 花園配件與裝飾品
Gokansha/ゴカンシャ

Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ

一看之下像是一般的花園，但是其實暗藏了充滿創意的流水設置，令人感到驚喜。

13. 花圃中的噴泉

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo 庭院
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

如果你沒有足夠的空間設置一個大噴泉，你可以利用花圃的設計，在中間裝置一個噴泉，視覺上立刻變得不一樣。

14. 不同的風格

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

水可以連結以及消化不同的風格，看看這個流水的設計，是不是讓你感受到一股禪意呢?

15. 利用水桶

homify 花園泳池與池塘
homify

homify
homify
homify

最後我們要看的這個噴泉裝置，使用了一個銅色的水桶，搭配上了石頭所鋪成的牆面，十分特殊且有藝術感。

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