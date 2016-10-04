15 個能在你的花園中發光發熱的瀑布造景

水是我們生命中不可或缺的元素，而在居家佈置的角度來說，純淨的潺潺流水也能代表一種源源不絕的能量。在家中的花園中，如果可以加上瀑布的造景，那麼除了有綠意之外，還能讓人感受到不一樣的生命力。

我們猜想你現在可能會想，要在花園中增加瀑布的造景，想必要夠大的花園才能容納這個設計吧? 其實不管什麼樣大小的花園，都能夠設計出適合的瀑布造景。這本點子簿幫你集結了 15 個範例，你應該能夠從中找到是符合你的需求的瀑布造景。

如果你覺得這些點子執行上有些困難，專家們隨時願意為你效勞!