有人說:生活只要用用心留意處處是美景；但 homify 說:美景是需要被打造的。有許多綺麗的田園風光是從荒煙蔓草中經過修整得來的；工業風格強烈的餐廳說不定正是廢棄鐵工廠的化身。而此次要分享的是位在波蘭的一棟廢棄農舍，在Ynox的專家們改造下化身成為田園中一幅唯美的風景畫，從廢棄農舍變成為夢想家居。