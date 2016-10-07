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廢棄農舍的唯美變身

Yungshun Lee Yungshun Lee
WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
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有人說:生活只要用用心留意處處是美景；但 homify 說:美景是需要被打造的。有許多綺麗的田園風光是從荒煙蔓草中經過修整得來的；工業風格強烈的餐廳說不定正是廢棄鐵工廠的化身。而此次要分享的是位在波蘭的一棟廢棄農舍，在Ynox專家們改造下化身成為田園中一幅唯美的風景畫，從廢棄農舍變成為夢想家居。

變身前:老舊農舍外貌

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雖然木造房屋總有著親人的溫度，但經過歲月洗禮後，褪色的木頭卻增添了一股濃厚的廢棄感，讓周圍的盛開的小花變得形同雜草。

變身後:田園風景畫

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經過整修後，農舍的外觀成為麥田中亮眼的一棟建築，原本的廢棄農舍變身成為一幅唯美的田園風景畫

改造前的入口

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雜亂荒蕪的門面讓人望之怯步，更別說想要在此駐足觀望，在這裡就算多留心應該也很難發現美景吧!

改造後的門面

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將出入口的地面加高，使其與周圍的泥地有所區隔，改造過後的門面簡直就能成為一個舒適的戶外小餐廳。

這是廚房嗎?

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在此處要找到能成為廚房的元素，基本上是件不可能的任務，破舊不勘的角落或許連堆放雜物都感到過於髒亂。

這才是廚房!

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良好的採光，整齊明亮的環境，改造過後的空間成為夢想中的小餐廚。很難想像之前的陰暗角落跟這裡是同樣的空間。

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難以喜歡的生活空間

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斑駁的牆面跟剝落的窗框，儘管有著能一眼望出窗外的視野，但這樣沒有質感的居家空間是很難讓人喜愛上生活的。

重新享受生活

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改造過後的空間除了讓質感大大提升，利用白色與深藍色的搭配，也多了些微的地中海風，生活儼然就像度假一樣的氛圍。

你敢沖個涼嗎?

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空間的所營造出的感覺會給人最直接的感受，這樣的衛浴應該會讓人覺得越洗越髒吧!

享受個舒服的熱水澡吧!

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改造過後的衛浴，讓木頭暖暖的溫度包圍著，陰暗角落化身成為奢華衛浴，這不就是種改造的小奇蹟嗎?你還在搜尋生活的美景吧?不如自己動動手吧!

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