自然恬靜之美:體現禪意美學的簡約新家

如果天氣不好或者轉冷，簡單地把日式拉門關上就好了，半透明的拉門也不會擋到全部的視線。這個堪稱全屋最美角落的浴室，把現代和傳統完美地結合，誰會不想在這裡泡個澡呢？

這一幢以禪意美學為設計理念的房子為大家提供了另類的裝潢靈感，你最喜歡的部分又是甚麼呢？

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