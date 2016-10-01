自然恬靜之美:體現禪意美學的簡約新家

「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。」這一句出自慧能禪師的話充分表達了佛教禪宗的理念，叫世人以一顆超脫和極簡的心面對世上所有的事物。早於宋朝，禪宗這佛教宗派已傳入日本，對當地的建築美學影響深遠。充滿禪意的建築美學崇尚自然，認為一切應該以簡單自然的用料為主，反對任何繁複的設計或者人工雕刻。homify今天來到日本福岡市，參觀一幢由當地設計建築公司Ami Environment Design所打造、充分體現「禪意美學」的新房子，讓大家在繁忙的生活裡尋得一片寧靜。
房子採用最基本的建築結構，以方型和三角型為主。整幢房子以禪意美學為理念，天然木材是主要用料，沒有繁複的設計，也沒有艷麗的用色。傍晚時分燈光亮起，映著暖色系的家具和外牆，如此溫暖的氛圍不費吹灰之力地讓人放下煩擾的思緒。
大門旁邊的位置是個偌大的露天平台，除了裝上木製的長凳以外，就沒有其他多餘的枝節。放眼望去，平台直通屋內的開放式廚房和餐廳，使空氣流通和擴大空間感以外，也可以讓人悠然自得地一邊吃飯，一邊欣賞日落。
室內的設計融合了現代和禪意美學，開放式的廚房和簡約時尚的吊燈等等的現代元素，為整個以木材為主的空間添上一點變化。雖然說室內以木為主要用料，可是設計師並沒有採用一式一樣的木材喔！以各種不同深淺顏色、不同種類和不同質感的木頭互相配搭，可以避免過於單調。
餐廳的另一邊是一道傳統的日式拉門木，這種在日本電影或卡通片常見的木門將室內外的空間分隔開來，增加隱私之外，也添上了一份傳統味道。
想把日式風呂帶回家？把浴室打造成這個樣子就可以了！牆上主要舖設了木板，其餘的部分和地板為黑色磁磚，與木材的自然色調造成對比的同時，也提升了整個空間的質感。兼具泡澡和淋浴功能的浴室既時尚又實用，房子圍牆和浴室之間留有空隙可以栽種植物，洗澡的同時也可以擁抱大自然。
如果天氣不好或者轉冷，簡單地把日式拉門關上就好了，半透明的拉門也不會擋到全部的視線。這個堪稱全屋最美角落的浴室，把現代和傳統完美地結合，誰會不想在這裡泡個澡呢？
這一幢以禪意美學為設計理念的房子為大家提供了另類的裝潢靈感，你最喜歡的部分又是甚麼呢？
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