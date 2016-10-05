位於漢江南北流的交界點，一個美麗又對生態很友善的社區內有一間充滿了個人風格的住宅。這間融合歐洲風情的鄉間別墅，不但擁有時尚的設計裝潢，它乾淨整潔的箱型外觀更營造出簡潔流暢的現代感。今天要介紹的，便是這座由 코원하우스 建築師所打造的陽台樓房，那永恆經典的風範，以及優雅洗鍊的設計，絕對會讓你留下深刻的印象！
這座住宅有著開敞的門廊，使用美國輕量木質結構打造出簡潔的外觀。牆板是運用豪華的陶瓷材質來構成，有如積木的外型搭配俐落的現代風格，呈現出一股經典優雅的風采！從房子的各個角度去欣賞，都能夠看到不同的造型美感，堪稱設計上的大亮點。
室內空間予人的第一印象，是奢華且明亮！線條設計得整齊洗鍊，在精心裝置的照明設備下，呈現出光潔透亮的視覺。白色的地板和起居室顯得氣質不凡，由走廊可以連接到後端的活動空間，沿著木質階梯則可以上到二樓，讓住宅有著連貫感，卻又不失各自的功能性。
走進廚房，觸目是灰白中性色系的現代式裝潢。舒適的視覺加上流暢的動線，在這寬敞的空間裡烹飪，當真是一大享受！和毗鄰的客廳之間有著門牆隔間，大型窗外就是一片綠意，流理台的設計也大符提高了工作效率。
不同於一樓的空間設計，二樓主打的是幽靜的氣氛。明亮的吊燈造型相當華麗，為空間投注了滿滿的溫暖視覺。沿著木質的地板和樓梯，一步步上到二樓，彷彿走進了另一個故事裡，讓人不禁期待眼前會展開什麼樣的場景。
進入二樓的空間，可以看到一座被美麗風景包圍的寬敞陽台，映入眼簾的是滿滿的綠意。豐沛的自然光透過大片落地窗蔓延進室內，與屋內的光線構成柔軟的視覺。在這裡設有一座簡易型的廚房，如果懶得下樓，也可以在此簡單料理餐飲。
走到二樓的陽台上眺望，這裡有著堅固的黑色欄杆，搭配上灰色調地板，營造出安全又大氣的格調來。木造天花板上裝置有照明設備，家人可以利用右側的門或左側的落地窗，進到這處空間呼吸新鮮空氣，不論晴雨，都可以擁有舒適安靜的室外休憩空間。
臥室的設計採用低調奢華路線，創造出幽靜舒適的氣氛。配置上相當簡單，運用了明亮的照明設備，與白色粉牆和木質地板融合為一體，毫不費力便營造出讓人身心放鬆的舒緩氛圍。
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