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11 個你可以直接複製的絕佳廚房點子

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 廚房桌椅
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廚房應該算是家裡最重要的地方了。身為一個廚神偏偏廚房不夠大不夠美，東西不夠放，調味品都擠在小櫃子裡。廚房不能只是美而已，這裡絕對是全家最需要兼顧實用性的地方了，不然做菜做得綁手綁腳的可是會發火的呢！這篇文章我們就來看看有什麼讓小廚房變得更好用的小撇步吧！

1. 實用的掛架

Klemmleiste TIUBI, Groegl Upcycling Groegl Upcycling 廚房儲櫃
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
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這個算是常見的用法了。用可以黏在牆壁上的掛架把廚房五金都歸位放好，不佔位、好晾乾、一目了然。

2. 收納式的調理桌

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green 廚房
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

要準備的料理太豐盛桌子都擺不下了嗎？輕輕從桌邊拉出一面實用的檯面吧！延伸了空間卻又最省空間，用完之後又能輕易地化為無形，這種創意在裝潢的時候可要記得了！

3. 角落的抽屜

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper 廚房
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

在小廚房裡常常有這種角落的畸零地。其實這裡還是有它的潛能啊，做成抽屜放置不同形狀大小的小茶匙、水果叉的等，當設計師把這個尷尬的地方變得這麼實用是不是很聰明呢？

4. 不佔空間的掛架

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de 廚房儲櫃
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
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有放不下的瓶瓶罐罐調味品嗎？這種架子可以安裝在已有的棚架上、櫥櫃的底部，門關起來也沒問題，能夠提供更多的空間又不佔位。用不同的顏色看起來也更活潑了！

5. 櫃子裡的抽屜

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen 廚房收納櫃與書櫃
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

水槽下的空間也不能浪費。在這裡多加一道抽屜，開門的時候可以輕易地拉出、拿取物品，很方便！

6. 不同尺寸的抽屜

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen 廚房收納櫃與書櫃
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

在櫃子裡設計不同大小的兼具與抽屜吧！需要放置的物品總是有各種高低尺寸，設計不同的間隔尺寸才能真正利用空間，設計成抽屜更是不用怕拿不到裡面的東西，這樣才聰明。

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7. 收納式餐桌

homify 廚房桌椅
homify

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homify
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在一個小家庭裡每個空間都是斤斤計較的。這種收納式的餐桌非常好用，平常可以收起來，吃飯的時候就拉出來使用吧。平常在這裡用用電腦工作感覺也是可以的呢。

8. 推車

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

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看到廚房中島下面那個木色的推車嗎？機動性的設計讓你可以隨意地使用它，做為活動型的調理台、甜點車、收納櫃都很適合呢

9. 加長中島

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO 現代廚房設計點子、靈感&圖片
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
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在寬廣的住家裡想過把廚房中島延長嗎？這樣的廚房帶有隨性的風格，不只能擺下滿滿的食材，還能想像做好了簡單的點心麵包，跟家人朋友一起拉個椅子在這邊邊吃邊聊天的時光呢。

10. 節省空間的餐桌

homify 廚房桌椅
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homify
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對於小廚房來說，空間的利用是很重要的。如果有個中島型的廚房，你可以將餐桌緊貼著流理台擺放，這樣除了節省空間之外，對料理的人來說也更為方便。

11. 利用空間

Kitchen LOLA 38 Hotel 廚房
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

看到窗邊下方的那排架子嗎？如果東西實在多得放不下，總是看看還有什麼漏掉的空間可以利用吧！這間廚房可是卯足了全力呢！

如果你喜歡這些廚房的聰明點子，延伸閱讀：8個保證讓你一眼愛上的精緻小廚房

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