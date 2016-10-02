11 個你可以直接複製的絕佳廚房點子

廚房應該算是家裡最重要的地方了。身為一個廚神偏偏廚房不夠大不夠美，東西不夠放，調味品都擠在小櫃子裡。廚房不能只是美而已，這裡絕對是全家最需要兼顧實用性的地方了，不然做菜做得綁手綁腳的可是會發火的呢！這篇文章我們就來看看有什麼讓小廚房變得更好用的小撇步吧！
這個算是常見的用法了。用可以黏在牆壁上的掛架把廚房五金都歸位放好，不佔位、好晾乾、一目了然。
要準備的料理太豐盛桌子都擺不下了嗎？輕輕從桌邊拉出一面實用的檯面吧！延伸了空間卻又最省空間，用完之後又能輕易地化為無形，這種創意在裝潢的時候可要記得了！
在小廚房裡常常有這種角落的畸零地。其實這裡還是有它的潛能啊，做成抽屜放置不同形狀大小的小茶匙、水果叉的等，當設計師把這個尷尬的地方變得這麼實用是不是很聰明呢？
有放不下的瓶瓶罐罐調味品嗎？這種架子可以安裝在已有的棚架上、櫥櫃的底部，門關起來也沒問題，能夠提供更多的空間又不佔位。用不同的顏色看起來也更活潑了！
水槽下的空間也不能浪費。在這裡多加一道抽屜，開門的時候可以輕易地拉出、拿取物品，很方便！
在櫃子裡設計不同大小的兼具與抽屜吧！需要放置的物品總是有各種高低尺寸，設計不同的間隔尺寸才能真正利用空間，設計成抽屜更是不用怕拿不到裡面的東西，這樣才聰明。
在寬廣的住家裡想過把廚房中島延長嗎？這樣的廚房帶有隨性的風格，不只能擺下滿滿的食材，還能想像做好了簡單的點心麵包，跟家人朋友一起拉個椅子在這邊邊吃邊聊天的時光呢。
看到窗邊下方的那排架子嗎？如果東西實在多得放不下，總是看看還有什麼漏掉的空間可以利用吧！這間廚房可是卯足了全力呢！
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