一起回鄉下吧！讓人想退隱山林的鄉村美宅

「回鄉下一趟！」聽到這句話你會直接想像到一個老舊的木頭屋子、久未翻修、過濃的年代感，就像院子裡的老狗一樣垂垂老矣嗎？那麼這篇要介紹的鄉下住宅一定會顛覆你的認知！這個單層的獨棟住宅用了木頭、土造的屋瓦這樣的原始素材，也適度的用了水泥，及以天然氣點燃的火爐。現代與原始的撞擊到底會有什麼樣的結果呢？讓我們一起來看看吧！