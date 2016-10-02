一起回鄉下吧！讓人想退隱山林的鄉村美宅

「回鄉下一趟！」聽到這句話你會直接想像到一個老舊的木頭屋子、久未翻修、過濃的年代感，就像院子裡的老狗一樣垂垂老矣嗎？那麼這篇要介紹的鄉下住宅一定會顛覆你的認知！這個單層的獨棟住宅用了木頭、土造的屋瓦這樣的原始素材，也適度的用了水泥，及以天然氣點燃的火爐。現代與原始的撞擊到底會有什麼樣的結果呢？讓我們一起來看看吧！
這棟住宅坐落於日本的鄉下農村，如傳統的日本屋舍一般，稍微架高於地面，而有點穀倉風格的設計加上了時髦的玻璃落地窗做一部分的牆面，看起來就非常時尚，現代與傳統融合得恰好。房子周圍種了一些樹稍微遮擋太通透的玻璃門，在屋內看出來的景致也會很美麗，而從玻璃與樹木的縫隙中透出來的溫暖光線，讓整棟房子在夜晚也閃閃發光。
客廳主要用大地色系的素材和色彩搭配。木地板的紋路很漂亮，簡約的長沙發定調了這裡的高雅。看到那面木做的開放式櫃子嗎？這個設計不會硬生生阻隔空間與光線，有點屏風的效果分開了客廳與廚房。再來看到屋頂與牆上的窗戶成功地引入光線，沒有什麼比木頭加上陽光更溫暖舒適的了。現代式的火爐就擺在整個房子的中心，讓四周的三個空間都籠罩著暖意。
這棟住宅最搶眼的設計應該是那面玻璃牆了。視覺延伸讓整個房子的空間看起來更大，窗外的綠意也一覽無遺。餐廳和廚房的空間用了工業風的吊燈、設計感的傢俱，配上最好的陽光，每天早上起床的心情一定都很好吧！
再過來細看一下。開放式的廚房用的是工業風的簡約設計，木頭的材質配上吊燈看起來時髦又不失溫暖。漂浮的木頭櫥櫃們有足夠的收納空間，在這整片的木頭風景中也用上了不鏽鋼的流理台和金屬色的三門冰箱，是不是多添了時尚又實用的感覺呢？
實用性也是要兼顧的。在兩間房間中間閒置的門廊，設計師們設計了一個開放式的收納空間，採用一貫的木色，像是圖書館一樣的架子可以分配讓家庭成員擺放各種物品，也可以像展示空間一樣整齊美麗。這棟住宅真是兼具了美麗與實用對吧？
都已經來到了這裡怎麼還能只窩在屋子裡呢！拉開玻璃門，在鋪滿木棧板的院子裡呼吸珍貴的新鮮空氣吧！想像在這裡享受一杯熱茶、一本書，或就只是放鬆的發呆，光想就覺得奢侈呢！這棟房子的特點就是這樣，讓滿滿的自然光通過這一大片的玻璃拉門不斷誘惑著你，城市的煩惱都在踏出去的那一刻放下吧。
鄉下的美麗住宅真是令人嚮往啊，是不是想乾脆退隱山林再也不走了呢？想看更多案例：15個讓你也想自己蓋一間的鄉村小屋