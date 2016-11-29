低成本時尚：廢棄貨櫃也能變成個性住宅

廢棄的貨櫃能有什麼用途嗎？想像中的廢棄貨櫃是不是斑駁、老舊、掉漆，好像沒有什麼美麗的畫面對吧？今天，我們要帶你看看來自美國的 Ecosa Institute 團隊對廢棄貨櫃的想像，如何讓廢棄物變成了美麗的作品。二手的貨櫃已經讓你省一大筆錢，現在只需要一點設計巧思就可以化腐朽為神奇，創造一個時尚又環保的夢幻住宅！讓我們來看看吧！
是不是很特別？很難想像這棟房子是用廢棄的貨櫃組成的吧？其實原本貨櫃上的垂直紋路還有加強結構的效用，也讓外牆看起來有設計感。用磚頭鋪成地基、在上頭堆疊起貨櫃、重新漆上了夢幻的馬卡龍綠、屋頂裝上太陽能板提供電力和暖氣，這棟住宅完美的實現了低成本、低維護、高效能的房子。看完了外面，我們進裡面看看。
一點都不像是在一個貨櫃裡吧？建築師在這個主臥跟衛浴的地方用了大片的玻璃窗，明亮的光線讓這個空間看起來非常寬敞。隔上一道牆、架好天花板，簡單油漆之後就創造了隔間和隱密的空間，別忘了掛上柔軟的窗簾讓臥室更溫馨舒適。
從這個角度看，更感覺不到這是一個貨櫃屋了。寬廣的空間裡擺上可以坐6到8人的木製餐桌，將貨櫃的其中一面這樣變成了玻璃窗，引進大量光線又通風。地板採用沈穩的色調，客廳的區域鋪上地毯創造溫暖的感覺。看看這些傢俱使用的配色，當綠色的貨櫃如此搶眼，用了黑灰白的色調去搭配就剛剛好，在適度的配上一些紅色，有活力又有設計感！
這個廚房很值得細細欣賞。上下都有的櫥櫃將雜物收納得乾淨整齊，選擇木材讓色調是溫暖柔和的，牆壁貼上閃亮的瓷磚增添時尚感。地板用了單一色調的顏色，LED燈光投射著這個區塊像藝術品一般美麗，地板反射了燈光讓整個區域明亮又舒適。
客廳的部分就是設計師發揮功力的地方了，該怎麼在貨櫃裡面創造一個客廳呢？這裡其實是用兩個貨櫃疊起來，然後用鏤空的樓梯連接兩個垂直的空間，半挑高的空間讓貨櫃屋看起來更寬敞、能運用的空間更多，配上不會失敗的大面玻璃窗就更成功了。在這種挑高空間裡很適合用我們看到的這種立燈，線條簡約又有設計感，配上樸素色調的傢俱就是一個很舒適的空間。
如果你剛好有一片空地、預算不多，看了這個案例就知道貨櫃屋也可以如此有質感對吧？你蓋起自己的貨櫃屋也會這麼滿意的！看更多環保住宅的案例：26 坪的模組式房屋