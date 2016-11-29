低成本時尚：廢棄貨櫃也能變成個性住宅

客廳的部分就是設計師發揮功力的地方了，該怎麼在貨櫃裡面創造一個客廳呢？這裡其實是用兩個貨櫃疊起來，然後用鏤空的樓梯連接兩個垂直的空間，半挑高的空間讓貨櫃屋看起來更寬敞、能運用的空間更多，配上不會失敗的大面玻璃窗就更成功了。在這種挑高空間裡很適合用我們看到的這種立燈，線條簡約又有設計感，配上樸素色調的傢俱就是一個很舒適的空間。

如果你剛好有一片空地、預算不多，看了這個案例就知道貨櫃屋也可以如此有質感對吧？你蓋起自己的貨櫃屋也會這麼滿意的！看更多環保住宅的案例：26 坪的模組式房屋