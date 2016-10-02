焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 2 日)

想不到那麼快地就來到十月天了，不知道大家是否有享受你們九月的居家生活呢? 希望 homify 的線上雜誌所提供的室內設計專案以及佈置靈感能夠帶給你更美好的生活。

在愜意的週末早晨，我們照例要為你複習本週最受歡迎的五本點子簿。當我們在整理的時候，不難發現你們依舊傾心於樸實的鄉村生活，或是能夠嗅到自然氣息以及呼吸到新鮮空氣的戶外空間。

事不宜遲，讓我們一起看看本週最受歡迎的五本點子簿!