焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 2 日)

想不到那麼快地就來到十月天了，不知道大家是否有享受你們九月的居家生活呢? 希望 homify 的線上雜誌所提供的室內設計專案以及佈置靈感能夠帶給你更美好的生活。
在愜意的週末早晨，我們照例要為你複習本週最受歡迎的五本點子簿。當我們在整理的時候，不難發現你們依舊傾心於樸實的鄉村生活，或是能夠嗅到自然氣息以及呼吸到新鮮空氣的戶外空間。
事不宜遲，讓我們一起看看本週最受歡迎的五本點子簿!
13 個你可以佈置屋頂的方法教你如何妥善地利用屋頂這個可以與親朋好友在室外進行休閒娛樂，或是享受與彼此暢談的寶貴空間。其中最讓我們感到驚喜的屋頂設計，無非是為在屋頂的客房了。
老實說，房子真的不需要太大，小房子不僅能讓彼此的距離更近，還更方便打理。我們整理了 15 個在鄉間的小房子，不知道最讓你印象深刻的是哪一間呢? 沒印象的話，不如再重新瞧瞧吧!15 個讓你也想自己蓋一間的鄉村小屋
點子簿只需 170 萬台幣的完美住宅所介紹的住宅在本週引起熱烈的討論。許多人質疑這間位在阿根廷的房子，也許在台灣不只這個造價。的確，蓋房子所需的費用當然因國家而有所不同，不過我們想要介紹的是成本較為低廉的建材以及建構方式，希望也能為你帶來一些不同的靈感。
這間看起來似乎已經無人居住的鄉間平房，在經過改造之後，居然成為時尚的代名詞。如果你還沒看過這本點子簿，你千萬別錯過了餐廳的草坪天花板!