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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (10 月 2 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 亞洲風玄關、階梯與走廊
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想不到那麼快地就來到十月天了，不知道大家是否有享受你們九月的居家生活呢? 希望 homify 的線上雜誌所提供的室內設計專案以及佈置靈感能夠帶給你更美好的生活。

在愜意的週末早晨，我們照例要為你複習本週最受歡迎的五本點子簿。當我們在整理的時候，不難發現你們依舊傾心於樸實的鄉村生活，或是能夠嗅到自然氣息以及呼吸到新鮮空氣的戶外空間。

事不宜遲，讓我們一起看看本週最受歡迎的五本點子簿!

1. 屋頂是好空間

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos 露臺
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

13 個你可以佈置屋頂的方法教你如何妥善地利用屋頂這個可以與親朋好友在室外進行休閒娛樂，或是享受與彼此暢談的寶貴空間。其中最讓我們感到驚喜的屋頂設計，無非是為在屋頂的客房了。

2. 鄉間的小屋子

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA 露臺
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

老實說，房子真的不需要太大，小房子不僅能讓彼此的距離更近，還更方便打理。我們整理了 15 個在鄉間的小房子，不知道最讓你印象深刻的是哪一間呢? 沒印象的話，不如再重新瞧瞧吧!15 個讓你也想自己蓋一間的鄉村小屋

3.只要170 萬台幣的完美住宅???

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos 獨棟房 White
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

點子簿只需 170 萬台幣的完美住宅所介紹的住宅在本週引起熱烈的討論。許多人質疑這間位在阿根廷的房子，也許在台灣不只這個造價。的確，蓋房子所需的費用當然因國家而有所不同，不過我們想要介紹的是成本較為低廉的建材以及建構方式，希望也能為你帶來一些不同的靈感。

4. 日系的精神

homify 小房子
homify

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這本點子簿所介紹的日系建築外表樸實，裡頭的日系美學也讓人特別感到寧靜放鬆。除了帶來溫暖光芒與溫度的壁爐之外，另外一個亮點是能夠看到中庭造景的浴室。

5. 平房大變身

EFH K4, RK Next Architekten RK Next Architekten
RK Next Architekten

RK Next Architekten
RK Next Architekten
RK Next Architekten

這間看起來似乎已經無人居住的鄉間平房，在經過改造之後，居然成為時尚的代名詞。如果你還沒看過這本點子簿，你千萬別錯過了餐廳的草坪天花板!

11 個你可以直接複製的絕佳廚房點子

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4.5

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