家有新生兒! 實用度與時尚感兼具的溫馨新家

人生是個多變的過程，到了不同的年紀對住屋的需求當然就不盡相同。比如說，年輕還只是個窮書生的時候，只希望可以找到便宜的套房就好;長大以後則希望跟另一半擁有自己的私人空間;準備踏入人生另一階段做爸媽的時候，自然就需要大一點的房子。本次專案的主角是一對西班牙年輕夫婦的家，他們打算把房子重新裝潢，為將要出生的孩子預留足夠的空間成長。事不宜遲，馬上帶大家來看看這一個由西班牙設計公司Acertus所打造的新家吧！
改造前的浴室用料雖然不錯，可是隨時間流逝狀況每況愈下。其中一個最大的問題就是收納空間不足的問題：牙刷、日用品、護膚品等等的物品堆滿四周。此外，地板上的磁磚稍為有點過氣，易滑的性質對小孩來講更是危險！
改造過後的浴室好多了！陰陰暗暗的氣氛因為純白的設計而消失了，換來的是時尚、收納空間又足的浴室。全新的木地板更幫忙提升了整體的質感，也減少了孩子滑倒的機會！
客廳是凝聚一家人或朋友的地方，設計師以現代風設計為主，另外選用藍白黑的傢俱來增添北歐風的元素，打造出一所舒適又實用的空間。純白的茶几底下是一幅大型的地毯，間隔出分明的區域。
主臥室跟其他的地方一樣統一地使用木地板，這種情況下最適合把牆壁粉刷成純白或者珍珠白，家具則以淺色系為主。睡床背後的牆經過設計師的考量，成為了一面富有現代感的藝術牆壁。床的旁邊裝上了一面大鏡子，可以有效地擴大空間感之外，也可以充當女生最愛的梳妝檯呢！
屋主肚子內的孩子正是他們翻新全屋的主要原因，所以嬰兒房是這一次改造的重心，設計和用料可是比主人臥室還要好、還要貴呢！房間裡的必需品一應俱全，並預留了大量的空間方便將來讓孩子在地上活動玩耍。房間裡沒有裝上任何大型的固定傢俱，方便將來因為孩子的成長需要而改造成不同的樣貌。（可是家長們應該總是希望孩子們不要長大得太快吧！）
你喜歡這一所住宅嗎？
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