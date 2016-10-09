家有新生兒! 實用度與時尚感兼具的溫馨新家

改造前的浴室用料雖然不錯，可是隨時間流逝狀況每況愈下。其中一個最大的問題就是收納空間不足的問題：牙刷、日用品、護膚品等等的物品堆滿四周。此外，地板上的磁磚稍為有點過氣，易滑的性質對小孩來講更是危險！

改造過後的浴室好多了！陰陰暗暗的氣氛因為純白的設計而消失了，換來的是時尚、收納空間又足的浴室。全新的木地板更幫忙提升了整體的質感，也減少了孩子滑倒的機會！