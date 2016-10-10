另類新選擇: 小而精巧，童話般的牧羊人小屋

我們非常喜歡這一個充滿童話風格的廚房，原木和鮮花的配搭總是美得讓人驚喜！其實，旅居途中如果可以找點時間自己下廚也不失為一個美好的經驗呢。這一個廚房配備基本的爐灶、調味料、鍋子和廚具等等，平滑的流理台讓旅客能夠在這邊好好利用道地的食材烹調美食(一邊桿麵條一邊喝著紅酒也真的很不錯吧！)，可以的話甚或可以摘一些新鮮的香草為食物加分。

也許當大家下次旅行的時候，可以考慮一下這種與眾不同的牧羊人小屋呢！

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