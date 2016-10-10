另類新選擇: 小而精巧，童話般的牧羊人小屋

homify 今天要帶大家參觀一所也許聞所未聞、見所未見的另類房子——牧羊人小屋 (Shepherd’s Hut) ！顧名思義，牧羊人小屋是古時候牧羊人居住的地方。由於羊群必須三不五時遷徙到新的地方吃草，而每次起碼會待上一個多星期，所以牧羊人需要一所便於移動的小型房子，方便牧羊和自己的起居生活。到今天，因為城市的發展，牧羊人小屋幾乎消失得無影無蹤‥‥‥然而英國的建築公司 Plankbridge 概念非常創新，竟然想出把數個牧羊人小屋組合並改裝成舒適又帶有童話色彩的特色小屋！
我們先參觀第一座牧羊人小屋：外牆粉刷成粉藍色，淺色的選色有效於減慢小屋的吸熱能力，防止屋子在夏天的時候熱得像火燒一樣；小屋整個格調跟大自然非常融和，設有原木色彩的木門、窗子和小樓梯，晚上把門打開看著繁星密佈的天空，光聽到這裡就彷如讓人置身於童話故事裡了！
改裝後的牧羊人小屋變成客房讓旅客體驗另類住宿，屋內的設計可絕對不馬虎呢！為了貫徹小屋親近大自然的風格，屋內無論是床、儲物架、盥洗盆、裝飾品或者是地板都是以木材為主，深淺和紋理不一樣的木質材料可以避免室內設計過於單調之外，也帶來了獨特感。純白色的牆讓各樣木製傢俱成了主角，為房間帶來舒適的氛圍。
旁邊另一個小屋的外型跟前一個非常相似。
另一邊的小屋被改裝成工作室，設備簡單地只有以白色和木材為主的書桌和椅子。桌上和地板上放了不同的花朵作為裝飾，讓人在屋內也能跟大自然融合。也許被大自然洗滌了心靈，受了花草樹木的啟發，我們就能創作出不一樣的畫作或文章呢！在這邊待過以後，誰又會想再留在擁擠的冷氣辦公室裡呢？
我們非常喜歡這一個充滿童話風格的廚房，原木和鮮花的配搭總是美得讓人驚喜！其實，旅居途中如果可以找點時間自己下廚也不失為一個美好的經驗呢。這一個廚房配備基本的爐灶、調味料、鍋子和廚具等等，平滑的流理台讓旅客能夠在這邊好好利用道地的食材烹調美食(一邊桿麵條一邊喝著紅酒也真的很不錯吧！)，可以的話甚或可以摘一些新鮮的香草為食物加分。
也許當大家下次旅行的時候，可以考慮一下這種與眾不同的牧羊人小屋呢！
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