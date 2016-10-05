改造老屋圓夢! 擁有溫暖氛圍的美麗山居小屋

這是開放式客廳兼餐廳的另一面，在這裡設置了木製的座位區，上面還放了一張低矮的桌子，對應著木材打造的天花板，讓室內呈現極為質樸又不失優雅的風格。大面積的窗戶可容源源不絕的自然光透進室內，座區一端的窗外構成一幅天然風景畫，即使足不出戶，也能欣賞戶外綠意。

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