改造老屋圓夢! 擁有溫暖氛圍的美麗山居小屋

在珍·奧斯汀著名的小說「理性與感性」裡，有位角色這麼說：「我建議每位想要蓋房子的人，要蓋就蓋一座小屋。」這句名言或許不見得每個人都會採納，但的確有屋主真的聽從了他的建議。今天要帶你參觀的，正是一座由 Moohoi Architecture Studio 建築工作室負責的山居小屋專案，改造成果讓人十足驚喜，現在就一起走進它的內裡，一探它所有美麗的秘密！
整個室內空間令人感到淒涼，儘管有著一間客廳、一間臥室，以及其他小型房間，但因為佈局都太過於簡化，看來單調沈悶。房子裡缺乏通風設備，加上窗戶狹小，採光不足，讓這座住家宛如生了重病。
從之前舊的平面圖可以看出，這棟建物是建在一處山脊上，佈局上相當簡陋。儘管周邊的風景提供了很棒的天然優勢，但當時的設計師卻似乎未將之納入建築規劃裡。
設計師重新規劃後的平面圖，充份考慮到要讓屋主在此舒適生活，所需要的種種細節元素。新的佈局是將空間分隔成兩個彼此相連的區塊，一部分作為公用區域，另一部分則屬於私人使用空間。
這張照片中是施工剛開始的景象。舊的建築已被全部拆除，戶外用來休閒娛樂用的陽臺則正在改建中。高低落差的地勢儼然對工程構成挑戰，但如此獨特的地型也讓新的改建計畫更具發展潛力。
重新設計後的家，散發著一股迷人的氛圍。深色地板有部分是覆蓋著木板。住家的中心是一處精美的木造廚房。廚房櫃檯旁擺著一座大型餐桌，一側是長型板凳，另一側則是深色的座椅。大型窗戶可供充沛的陽光進入室內，窗前設計了懸空的書架。窗台上放置許多增添氣氛的擺飾，盆栽植物也為空間帶來愉悅的氣息。
這是開放式客廳兼餐廳的另一面，在這裡設置了木製的座位區，上面還放了一張低矮的桌子，對應著木材打造的天花板，讓室內呈現極為質樸又不失優雅的風格。大面積的窗戶可容源源不絕的自然光透進室內，座區一端的窗外構成一幅天然風景畫，即使足不出戶，也能欣賞戶外綠意。
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