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愛地球！對環境友善的混凝土住宅

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Single Family House, Blocher Blocher India Pvt. Ltd. Blocher Blocher India Pvt. Ltd. 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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在這個年代，環保意識漸漸抬頭，不只是從小地方，例如垃圾分類做起，減省家中消耗的能源也是非常重要的。在歐洲，住家以及環境的永續性也是民眾十分關注的議題。今天要介紹的這間面積約 98 坪，由 Blocher Blocher India Pvt. Ltd. 的專家們所打造的住宅告訴我們，建築可以很美觀，也可以對環境十分友善。到底這間混凝土住宅如何不對環境造成壓迫呢？讓我們一起往下探索吧！

酷勁十足的現代風

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Blocher Blocher India Pvt. Ltd.

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走到了室內後，四面都是混凝土的建材帶來了酷勁十足的現代感，設計師的家具更是讓室內充滿品味。大面積的玻璃窗讓陽光灑在牆面以及地面上，產生的反射像是藝術品一樣，讓人無法轉移目光。

外觀

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這間住宅使用混凝土作為主要建材，灰色的外觀與周圍的綠意在視覺上成為美好的對比。混凝土能夠經過歲月的摧殘，長時間屹立不搖之外，外觀上也十分耐看，更重要的是，這樣的建材還能夠幫助屋主節省電暖等費用。

簡約的裝潢

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從這個角度看，可以發現設計師將屋內的裝飾極簡化。一幅抽象的畫作為起居空間帶來藝術氣息，柔軟的地毯能夠減低混凝土給人的生冷感。

廚房與餐廳

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廚房左手邊的黑色牆面，不但沒有讓人感到壓迫或是陰暗，在與白色的廚房系統櫃相應之下，更顯獨特。廚房的另外一邊是對外窗，因此屋主可以在陽光的滋潤下愉悅地料理美食。餐廳的部分，簡單的木頭餐桌，配上黑色的座椅， 簡約又時尚。

夜晚時分

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晚上的時候，這個家更讓人感到如夢似幻。美麗的照明打亮了混凝土的建築，似乎比白天更多了一絲浪漫的氣息。想像走在這個走廊上，欣賞著被照亮的花草，似乎能讓人感到份外寧靜。

延伸閱讀：呼吸芬多精! 結合混凝土與玻璃的山坡上的家

永恆經典的住宅
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