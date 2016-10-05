愛地球！對環境友善的混凝土住宅

在這個年代，環保意識漸漸抬頭，不只是從小地方，例如垃圾分類做起，減省家中消耗的能源也是非常重要的。在歐洲，住家以及環境的永續性也是民眾十分關注的議題。今天要介紹的這間面積約 98 坪，由 Blocher Blocher India Pvt. Ltd. 的專家們所打造的住宅告訴我們，建築可以很美觀，也可以對環境十分友善。到底這間混凝土住宅如何不對環境造成壓迫呢？讓我們一起往下探索吧！