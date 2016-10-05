你有沒想像過，一間 21 坪的住宅裡面，能夠應有盡有，並且還美得讓人驚嘆嗎？在看到今天的專案前，其實我們也是充滿懷疑，然而負責這個專案的達人們所具備的功力超乎了我們的預期，完美地示範了小空間所能施展的魔法。如果你也正在為了規劃你的小坪數公寓而苦惱的話，相信這間妥善地利用每個角落，並且劃分出不同生活區域的專案，能夠給你不少的靈感。一起往下看吧！
如果家中有個狹窄的走道，你會把它規劃成怎麼樣的空間呢？像是上圖這樣長形的基本廚房是非常好的辦法！雖然不是中島式廚房，但是長形的流理台上所有的家電應有盡有，大量的白色系統櫃更能容納許多廚房用品以及鍋具。
餐廳設置在一個家中的小角落，也是妥善利用空間的好範例。一片白的牆面可以讓公寓看起來更為寬敞，深灰色的單面牆則是不需要使用隔間，便能宣示餐廳領土的方法。
餐廳以及客廳之間沒有任何隔間，因此看起來不會擁擠。沙發背後的大面積櫥櫃能夠收藏許多書籍，或是小型的擺設品。只要擺上一些綠色植物，簡單的生活空間看起來就更有活力。
從這個角度你可以看到設計師利用了高度，設計出天花板底下的層板。這個層板除了可以放植物外，也能擺放一些展示品，或是將比較少用到的物品裝在美觀的盒子內，收納於此。
這間浴室寬敞地讓人不相信它位在僅有 21 平的公寓內。洗手台上的大鏡面能夠讓浴室看起來更為寬敞，白色以及淺灰色的搭配看起來舒服且美觀。相信屋主應該能痛快地在此沖澡。
如果你想要看看設計師如何規劃每個生活空間，這張設計圖能提供你詳盡的概念。設計師考慮到了每個生活區域，沒有讓面積侷限了設計的方式，值得參考。
延伸閱讀：魔術小空間:不到 12 坪的日系住宅