你有沒想像過，一間 21 坪的住宅裡面，能夠應有盡有，並且還美得讓人驚嘆嗎？在看到今天的專案前，其實我們也是充滿懷疑，然而負責這個專案的達人們所具備的功力超乎了我們的預期，完美地示範了小空間所能施展的魔法。如果你也正在為了規劃你的小坪數公寓而苦惱的話，相信這間妥善地利用每個角落，並且劃分出不同生活區域的專案，能夠給你不少的靈感。一起往下看吧！