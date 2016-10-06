小廚房所能提供的機能其實與大廚房相同，而小巧的廚房更能讓料理的人能不用來回穿梭，效率反而更高。如果你家中的面積不大，撥給廚房的面積很有限的話，我們今天為你整理了 8 個小而美的廚房設計。
這些小廚房的設計證明了，面積不代表一切，即使空間不大，也能夠讓掌廚的人大展身手，除此之外，廚房的造型還能美輪美奐。眼見為憑，讓我們趕快往下看幾個設計師的作品吧！
深色的木頭系統櫃帶來一絲優雅的氣息，搭配上光滑的牆面，以及馬賽克的磁磚，廚房的空間小巧可愛。流理台的面積綽綽有餘，而這個大小的廚房也能容納應有的家電設備。
黑與紅的搭配十分大器，並且散發出時尚幹練的氛圍。光滑的白色流理台十分好清理，小ㄇ字型的廚房更是能方便掌廚的人備料以及掌控火候。
黑色、白色、紅色所組成的廚房讓人耳目一新，搭配上銀色的電冰箱，似乎有些未來感。
木頭廚房系統櫃讓這個空間散發著鄉村的質樸美感，光滑的流理台則帶來現代的風格。
這個小巧的廚房使用了磁磚裝飾牆面以及系統櫃，而最令人喜愛的設計無非是可以當做吧臺或是早餐檯使用的木頭桌。
這個小廚房的牆面櫥物櫃有著不同的形體，比起一般中規中矩的櫃子，這樣的設計似乎更有特色。
在這個一眼望去以白色為主體的廚房中，神來一筆的紅色是令人無法忽視的焦點。
黑色的櫥物櫃中設計了層板，可以放置屋主最喜愛的杯子，成為廚房中的美麗裝飾品。
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