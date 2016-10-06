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8 個小而美的廚房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
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小廚房所能提供的機能其實與大廚房相同，而小巧的廚房更能讓料理的人能不用來回穿梭，效率反而更高。如果你家中的面積不大，撥給廚房的面積很有限的話，我們今天為你整理了 8 個小而美的廚房設計。

這些小廚房的設計證明了，面積不代表一切，即使空間不大，也能夠讓掌廚的人大展身手，除此之外，廚房的造型還能美輪美奐。眼見為憑，讓我們趕快往下看幾個設計師的作品吧！

1. 小而巧

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
Amarillo Interiorismo

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深色的木頭系統櫃帶來一絲優雅的氣息，搭配上光滑的牆面，以及馬賽克的磁磚，廚房的空間小巧可愛。流理台的面積綽綽有餘，而這個大小的廚房也能容納應有的家電設備。

2. 時尚幹練

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Amarillo Interiorismo

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黑與紅的搭配十分大器，並且散發出時尚幹練的氛圍。光滑的白色流理台十分好清理，小ㄇ字型的廚房更是能方便掌廚的人備料以及掌控火候。

3. 黑白紅

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
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黑色、白色、紅色所組成的廚房讓人耳目一新，搭配上銀色的電冰箱，似乎有些未來感。

4. 木頭質感

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木頭廚房系統櫃讓這個空間散發著鄉村的質樸美感，光滑的流理台則帶來現代的風格。

5. 磁磚裝飾

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Amarillo Interiorismo

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這個小巧的廚房使用了磁磚裝飾牆面以及系統櫃，而最令人喜愛的設計無非是可以當做吧臺或是早餐檯使用的木頭桌。

6. 多樣的形體

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Amarillo Interiorismo
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這個小廚房的牆面櫥物櫃有著不同的形體，比起一般中規中矩的櫃子，這樣的設計似乎更有特色。

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7. 跳 tone 的顏色

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在這個一眼望去以白色為主體的廚房中，神來一筆的紅色是令人無法忽視的焦點。

8. 展示杯子

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黑色的櫥物櫃中設計了層板，可以放置屋主最喜愛的杯子，成為廚房中的美麗裝飾品。

延伸閱讀：11 個你可以直接複製的絕佳廚房點子

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