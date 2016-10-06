小廚房所能提供的機能其實與大廚房相同，而小巧的廚房更能讓料理的人能不用來回穿梭，效率反而更高。如果你家中的面積不大，撥給廚房的面積很有限的話，我們今天為你整理了 8 個小而美的廚房設計。

這些小廚房的設計證明了，面積不代表一切，即使空間不大，也能夠讓掌廚的人大展身手，除此之外，廚房的造型還能美輪美奐。眼見為憑，讓我們趕快往下看幾個設計師的作品吧！