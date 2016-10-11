來場森林浴吧!隱身林間的小木屋

當我們還是男孩的時期，總輕易地擁有許多不切實際的夢想，希望能當個太空人、當個拯救世界的超人或著是個有絕世武功的大俠。而在經歷過這些夢想的過程中，你是否也常常爬上樹林間，簡易的用幾根樹枝來完成自己的秘密基地?是否想著長大後要在樹上蓋間屬於自己的樹屋，隱身在自己的小空間裡?在歷經社會化的過程裡，這有個樹屋的小小夢想也偷偷地藏在心裡，或許有一天當你走進森林中，你會回想起那簡單的童心；又或許這次點子簿分享的森林木屋，能夠讓你會心一笑。現在就跟我們來場森林浴吧!
木屋似乎就該出現在森林裡，當風吹過樹梢的沙沙作響就好像音符輕撫著木屋的聲音，木屋似乎就是這片樹林的孩子，正享受著大地之母的安撫。
在這間森林木屋搭建前，這些原物料出現在即將蓋起木屋的土地，就可以在這裡感受到這森林靜謐的氣息。
如果沒有這張圖片，其實蠻難去想像這原本的森林裡有多隱密跟脫世，房屋的結構出現這才讓森林裡出現了些許人居的氣味。
在延伸的木棧道間，木屋似乎就跟樹林融為一體，不需要有過多的綴飾，只需要祥和的與這片森林相處，在這裡當個隱士肯定是享受的。
木頭的溫度與氣息很容易給房間平和感，在這裡放輕腳步也能感受到歲月靜好。
在浴室哩，白色陶瓷跟木頭一點都沒違和感，兩種截然不同觸感的材質，建築師卻給了同樣的安定舒適。
民生大事總不能只是餐風飲露，有個簡易的廚房，即使隱身林間也能享受美食，大快朵頤。
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