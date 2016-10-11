空間再利用:辦公室化身的舒適住宅

一間舒適的臥房一定是家中最為重要的地方，能夠安好舒服的休息絕對是生活中迫切需要的事，房間的設計上依舊採用吊燈來給予淡淡的豪華感，不加多餘的裝飾也能夠有著淡淡的奢華感。

延伸閱讀:改造老屋圓夢! 擁有溫暖氛圍的美麗山居小屋