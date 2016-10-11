空間再利用:辦公室化身的舒適住宅

辦公的場所總是跟居家住宅的氛圍有著極大的差異，因此寫字樓的房屋規格其實不容易成為居家住宅的選擇。在此次分享的寫字樓化身住宅與老屋翻新的差異感其實有很大的不同，前者需要打破房屋功能結構的區隔，而後者則是有著得以依循的模式。但在DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR的達人們的改造下，卻也能讓這原本制式的辦公室搖身一變成為帶著豪華復古風的舒適住宅。
一進門感覺就應該是個接待客人的門面，可以感受到原本的架上應該展示著眾多商品的資訊或文書的資料，唯一令人能放鬆的大概就是它的木地板了吧!
你能想像這裡之前是寫字樓的原貌嗎?在這難以置信的化身後，白色沙發搭配華麗的吊燈，打掉了隔間的牆架再掛上幾幅畫作，有著豪華感的客廳就誕生了。
沒想到經過改造，居然也能夠有這麼一個有特色的餐廳，華麗的吊燈依舊是不可或缺的元素，搭配著可透光的彩繪落地門，有種置身童話世界的錯覺。
在改造前的辦公通道，一看到這樣的格局就自然而然會搭上來來去去的西裝上班族，耳邊也似乎會響起絡繹不絕的電話聲。
再經過改造的通道，已經化身成為一條優雅時尚的走廊，串連著各空間的豪華優雅的氛圍。
在改造前的廚房感覺就是一般住家所用的制式格局，雖然乾淨但應該是鮮少有人使用的原因吧!
打破原有的結構，空間瞬間成為了帶有濃厚現代感的廚房，想必改造後的廚房，應該會讓人想多停留一下吧!
你想在這裡沖個涼嗎?牆壁磁磚裡所卡的汙垢應該會讓人打消這念頭，或許這也是辦公場所最容易忽略的地方吧!
改造後的浴室有著復古的情調，而且更值得一提的是利用爬梯來設計成浴室內的置物架，這獨特的巧思可以感覺到設計者有點調皮的性格。
一間舒適的臥房一定是家中最為重要的地方，能夠安好舒服的休息絕對是生活中迫切需要的事，房間的設計上依舊採用吊燈來給予淡淡的豪華感，不加多餘的裝飾也能夠有著淡淡的奢華感。