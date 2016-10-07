13 個有美麗入口步道的家

華麗的入口步道可以讓最簡單的房子看起來光鮮亮麗，也能帶給訪客一個與眾不同的第一印象。我們在這本點子簿中，將為你介紹 13 個使用不同的建材以及創意設計的入口步道，有些使用了令人看得目瞪口呆的照明，有些則是質樸典雅。不論你喜歡未來感或是經典的風格，你都能找到符合你需求的靈感。快讓我們往下看吧!
簡單俐落的木頭所拼成的步道，放置在修剪地十分整齊的草坪上，營造出讓人感到平靜，並且帶有禪意的氛圍。
矩形混凝土的步道將引領你前往這間貴氣十足的豪宅，步道旁的棕櫚樹以及維護地很良好的草坪也十分賞心悅目。
前衛且時尚的照明讓簡單的混凝土步道看起來更有設計感，也讓這個家的門面更為氣派。
簡單的灰色階梯步道散發出高雅的氣息，是喜歡典雅風格的你值得效法的設計。
這個步道設有隱藏的路燈，像是帶領著屋主以及訪客們進入美好的家園。
這個步道的底端以及旁邊設置了藍色和紫色的 LED 燈，因此散發著活力四射的魅力。
這個時尚的灰色步道的設置方式十分有趣，上面的照明設計更顯獨特。
這間超現代的住宅建在一個傾斜的土地上，扶搖直上的步道簡單卻時尚，走道旁的綠意也與灰色的步道形成完美的對比。
如果你的家的地形比較獨特，專家們可以提供你設計上的建議。
你喜歡非常極簡的風格嗎? 這個家的入口走到使用了混凝土，並將兩個步道交錯堆疊，吐露著沉穩的個性。
在草坪上的長方形混凝土走道與房子的外型呼應，十分簡約現代。
令人一眼望去便備感舒適的入口走道兩旁是石頭和木板，而茂盛的植物則營造出熱帶氛圍。
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