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13 個有美麗入口步道的家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres 車庫/遮陽棚
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華麗的入口步道可以讓最簡單的房子看起來光鮮亮麗，也能帶給訪客一個與眾不同的第一印象。我們在這本點子簿中，將為你介紹 13 個使用不同的建材以及創意設計的入口步道，有些使用了令人看得目瞪口呆的照明，有些則是質樸典雅。不論你喜歡未來感或是經典的風格，你都能找到符合你需求的靈感。快讓我們往下看吧!

1. 木頭的魅力

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres 車庫/遮陽棚
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

簡單俐落的木頭所拼成的步道，放置在修剪地十分整齊的草坪上，營造出讓人感到平靜，並且帶有禪意的氛圍。

2. 藝術感的奢華

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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通往家中的步道上有著十分風雅的漩渦以及圓形圖樣，在步道旁的小地燈的照射下，更顯奢華感。

3. 幾何魅力

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura 房子
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

矩形混凝土的步道將引領你前往這間貴氣十足的豪宅，步道旁的棕櫚樹以及維護地很良好的草坪也十分賞心悅目。

4. 穿越水面

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這個步道下方設有小噴泉水池，因此讓人踏在步道上的時候，就像是穿越水面一樣，畫面看起來也更為壯觀。

5. 時尚的照明

Private Residence, Koregaon Park, Pune Chaney Architects 房子
Chaney Architects

Private Residence, Koregaon Park, Pune

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

前衛且時尚的照明讓簡單的混凝土步道看起來更有設計感，也讓這個的門面更為氣派。

6. 簡單的高雅

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos 房子
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

簡單的灰色階梯步道散發出高雅的氣息，是喜歡典雅風格的你值得效法的設計。

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7. 美麗的隱藏燈光

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

這個步道設有隱藏的路燈，像是帶領著屋主以及訪客們進入美好的家園。

8. 活力四射

Casa Az, 21arquitectos 21arquitectos 房子
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
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這個步道的底端以及旁邊設置了藍色和紫色的 LED 燈，因此散發著活力四射的魅力。

9. 趣味的設計

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

這個時尚的灰色步道的設置方式十分有趣，上面的照明設計更顯獨特。

10. 斜坡的魅力

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

這間超現代的住宅建在一個傾斜的土地上，扶搖直上的步道簡單卻時尚，走道旁的綠意也與灰色的步道形成完美的對比。

如果你的家的地形比較獨特，專家們可以提供你設計上的建議。

11. 沉穩風格

Casa Suárez, AParquitectos AParquitectos 房子
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

你喜歡非常極簡的風格嗎? 這個家的入口走到使用了混凝土，並將兩個步道交錯堆疊，吐露著沉穩的個性。

12. 綠色草坪上

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

在草坪上的長方形混凝土走道與房子的外型呼應，十分簡約現代。

13. 熱帶魅力

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura 窗戶
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

令人一眼望去便備感舒適的入口走道兩旁是石頭和木板，而茂盛的植物則營造出熱帶氛圍。

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