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20 個適合小空間的衣櫥 (並且容易複製)

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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你是不是每天早上匆忙起床後，翻箱倒櫃找當天要穿的衣服，結果把所有物品都弄得一團糟的人呢? 衣物收納一向不是件容易的事情，但是如果你有個能夠將所有衣物都分門別類好好收拾起來的衣櫥空間，你將能節省不少時間。利用抽屜或是小盒子以及籃子，你就可以將你的衣櫥打理第更加有條理。類似的方法還有很多，例如我們還可以選用多功能衣櫃，不同的衣物分開存放，從根本上解決每次都需要翻箱倒櫃的困境！特別是小空間，掌握一些類似的收納小技巧很重要。今天我們就要為你介紹 20 個適合小空間的衣櫥設計，這些靈感也很容易複製。如果你也對小空間的衣櫥設計感興趣，如果你也還在為衣物的收納問題而煩惱，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 相信一定可以找到一些新的靈感！現在就讓我們一起來看看吧!

1. 衣櫃

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Avianda Kitchen Design

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如果你的家中真的沒有容納衣櫥的空間的話，選擇一個收納機能充足的衣櫃絕對不會出錯。像是圖中這個木頭的衣櫃，就是最安全的選擇。

2. 簡約時尚

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這個衣櫥兼梳妝台的空間簡單又時尚，充足的抽屜以及籃子將不同的衣物分門別類地收好，白色的主色調也讓衣櫥的空間看起來更為明亮。

3. 多用途的空間

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有多用途空間的櫥櫃也能假扮成衣櫥，而且這樣的櫥櫃還能設置在家中任何一個角落。

4. 成熟風格

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像這樣成熟風格的衣櫥，可以在多年以後依舊耐看，陪伴你走一生。

5. 嵌入式衣櫃

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嵌入式的衣櫥可以節省更多的空間，上圖的衣櫥正好位在天窗底下，因此你可以在明亮的光線照射下搜尋你想要穿的衣服。

6. 走道上的衣櫃

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這個在走道上的衣櫃可以收納一些你不常穿的外套，或是沒有用到的床單等織品。

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7. 妥善利用空間

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如果你住在非常狹小的套房內，上圖這樣的隱藏式小衣櫃是非常聰明的設計。

8. 隱藏式衣櫥

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這個隱藏式的衣櫥的門跟一般的牆壁沒兩樣，如果沒有仔細看的話，真的不知道背後會是一個衣櫥呢!

9. 小掛勾

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如果你的衣櫥空間很小，那麼你可以利用牆面的空間，放上幾個掛勾，就可以懸掛一些常穿的衣物或是包包。

10. 融合在起居空間

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何不試試看將衣櫥設置在客廳呢?只要使用相同的色系，就不會感到突兀。

11. 照明跟顏色

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將衣櫥打造屬於自己的照明，視覺上會感覺空間更為明亮寬敞。將衣櫥牆面漆成黑色，也能有相同效果。

12. 伸縮式衣帽架

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伸縮式衣帽架能夠更加方便你拿取衣物，也能節省空間。

13. 不同的紋路

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使用不同圖樣以及材質的衣櫃，能夠讓你的衣櫥空間看起來與眾不同。

14. 利用每個空間

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別放過每個可以使用的空間，就連樓梯底下也能設計成為儲藏鞋子的收納處。

15. 別緻設計

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選擇對的櫥櫃，你的衣帽間也能非常時尚別緻。

16. 利用天花板角度

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衣櫃收納設計可以依照你的天花板角度量身訂做，也因此可以讓臥室空間更為寬敞。

如果你不清楚如何量身訂做你的衣櫥，專家們隨時願意替你效勞!

17. 牆面

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在你的衣櫥以及床中間設置一個小面積的牆可以讓衣櫥更有私密性。

18. 灰色系

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灰色系的衣櫥收納空間看起來更成熟穩重。

19. 基本風格

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越基本的風格越是耐看，這個白色的衣櫃就是最好的範例。

20. 簡單的衣櫃

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粉藍色系的小衣櫥能夠為你的空間營造出甜美的氣息。

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19 個讓家中牆壁更有現代感的佈置方法

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