20 個適合小空間的衣櫥 (並且容易複製)

你是不是每天早上匆忙起床後，翻箱倒櫃找當天要穿的衣服，結果把所有物品都弄得一團糟的人呢? 衣物收納一向不是件容易的事情，但是如果你有個能夠將所有衣物都分門別類好好收拾起來的衣櫥空間，你將能節省不少時間。利用抽屜或是小盒子以及籃子，你就可以將你的衣櫥打理第更加有條理。類似的方法還有很多，例如我們還可以選用多功能衣櫃，不同的衣物分開存放，從根本上解決每次都需要翻箱倒櫃的困境！特別是小空間，掌握一些類似的收納小技巧很重要。今天我們就要為你介紹 20 個適合小空間的衣櫥設計，這些靈感也很容易複製。如果你也對小空間的衣櫥設計感興趣，如果你也還在為衣物的收納問題而煩惱，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 相信一定可以找到一些新的靈感！現在就讓我們一起來看看吧!
如果你的家中真的沒有容納衣櫥的空間的話，選擇一個收納機能充足的衣櫃絕對不會出錯。像是圖中這個木頭的衣櫃，就是最安全的選擇。
像這樣成熟風格的衣櫥，可以在多年以後依舊耐看，陪伴你走一生。
嵌入式的衣櫥可以節省更多的空間，上圖的衣櫥正好位在天窗底下，因此你可以在明亮的光線照射下搜尋你想要穿的衣服。
這個在走道上的衣櫃可以收納一些你不常穿的外套，或是沒有用到的床單等織品。
如果你的衣櫥空間很小，那麼你可以利用牆面的空間，放上幾個掛勾，就可以懸掛一些常穿的衣物或是包包。
伸縮式衣帽架能夠更加方便你拿取衣物，也能節省空間。
別放過每個可以使用的空間，就連樓梯底下也能設計成為儲藏鞋子的收納處。
選擇對的櫥櫃，你的衣帽間也能非常時尚別緻。
在你的衣櫥以及床中間設置一個小面積的牆可以讓衣櫥更有私密性。
灰色系的衣櫥收納空間看起來更成熟穩重。
越基本的風格越是耐看，這個白色的衣櫃就是最好的範例。
粉藍色系的小衣櫥能夠為你的空間營造出甜美的氣息。
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