8.5 坪的儲藏空間化身令人稱羨的現代公寓！

最後我們來到大約只有一坪左右的浴室空間，雖然可用的面積十分有限，但是淋浴間還是有90 公分 x 80 公分大，而該有的收納空間也一應俱全。

這個改造專案是不是又讓你再一次相信，這個世界上不存在不可能呢?

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