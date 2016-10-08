8.5 坪的儲藏空間化身令人稱羨的現代公寓！

今天，我們要為你介紹一個超乎你想像的改造專案。一個狹小，僅有 8.5 坪的舊倉庫在經過了建築師的精心規畫後，神奇地變身成一個現代化的小閣樓。當你看到這個十分潮濕的舊倉庫時，你應該無法想像它能夠成為一個含有臥室、浴室以及廚房的時尚空間。這個改造專案是非常艱難的挑戰，現在就讓我們往下看，見證頹廢生命重新振作的美好過程。
這是改造前的入口，你可以發現鐵門有一半已經生鏽了，這樣的外觀讓人無法與家聯想在一塊，更別說是一個美麗的閣樓了。
在室內以及地下室的部分，建築師使用了許多建材修復結構，並且設法消除空間中的潮濕感。
由於房間的面積只有 5.2 x 5.48 x 3.8 米（長，寬，高），最適合這樣的小空間的便是架設一個閣樓。而你可以看到，建築師以木頭做為閣樓的建材。
在施工前，浴室位在一個小窗戶的左邊，由於這樣的位置實在不適合，因此建築師決定把浴室改到右手邊。
這裡曾經是之前的廁所，而現在即將被改成固定式的廚房空間。
新的入口是不是已經讓你嗅到時尚的氣息? 取代了鐵門的設計也讓增添了訪客對於家的想像。
看看完工後的閣樓，砂岩與石頭砌成的牆面以及木頭這兩種天然素材搭配了鐵製欄杆，散發出濃厚的溫馨感。
走上木頭樓梯後，便是舒適的臥室空間。隱身在天花板內的照明讓臥室的空間不會過於陰暗，由於空間不大，因此睡床以沙發床取代，在白天時生活空間會更為寬闊。
完工後的廚房的灰色牆面吐露著時尚的風情，半島廚房提供了一個可以用餐的小吧檯，三個吊燈則注入了些許的工業風格。
最後我們來到大約只有一坪左右的浴室空間，雖然可用的面積十分有限，但是淋浴間還是有90 公分 x 80 公分大，而該有的收納空間也一應俱全。
這個改造專案是不是又讓你再一次相信，這個世界上不存在不可能呢?
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