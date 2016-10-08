19 個讓人驚艷的簡單庭院設計

庭院其實是最可以讓你大膽發揮創意的區域，不論是植物的選擇或是擺放方式，或者是素材的選擇，所有在室內會太過誇張的設計，都能在庭院的空間內被合理化。

我們這次為你集結了 19 個讓人驚豔的簡單庭院設計，你會發現其實要打造一個充滿魅力與獨特性的庭院，比你想像中還要來的更簡單。趕快來看看下列幾個手法吧。