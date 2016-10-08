你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

19 個讓人驚艷的簡單庭院設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 庭院
Loading admin actions …

庭院其實是最可以讓你大膽發揮創意的區域，不論是植物的選擇或是擺放方式，或者是素材的選擇，所有在室內會太過誇張的設計，都能在庭院的空間內被合理化。

我們這次為你集結了 19 個讓人驚豔的簡單庭院設計，你會發現其實要打造一個充滿魅力與獨特性的庭院，比你想像中還要來的更簡單。趕快來看看下列幾個手法吧。

利用不同高度

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

想要一個你可以在其中平靜地放鬆的庭院空間嗎? 你可試試看以石頭、流水以及木頭將庭院設成不同的高度層次，藉此分隔出不同的區塊。

清楚的分隔線

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines 庭院
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

這個庭院利用了灰色石頭，做出一個清楚的分隔線，讓草坪以及造景看起來更整齊俐落。

木頭

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest 庭院 木頭 White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

這個庭院利用了木頭，打造出廚房的地面以及連結的步道，簡單卻大方。

座椅區

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA 庭院
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

這個庭院以植物以及花環繞著座椅區，讓人們可以更自在地在此休息。晚間的照明更為庭院的空間增添了浪漫的氣息。

現代感的瀑布裝置

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

水這個元素常常讓人感到平靜以及生命力，這個庭院設置了現代感的瀑布，時尚又高貴。

專家很樂意提供你更多設計上的建議!

涼棚下的客廳

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor 庭院
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

這張圖的庭院結合了起居的空間，在涼棚下擺放餐桌，是不是十分與眾不同呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

放鬆的區域

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design 庭院
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

不論你的庭院有多小，你都能打造出一個愜意的園地。放一個舒服的躺墊，然後用白色鵝卵石以及一些植物，讓空間更加舒適。

花圃

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

水泥、石材、混凝土、塑料所製成的花圃可以為你的庭院帶來現代感。

照明

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design 庭院
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

在植物間安置照明設備，庭院在晚間也多了不一樣的風情。

竹子

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS 庭院 竹
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

直立的竹子排排站，就像是庭院中的藝術品一樣。

小庭院的禪意空間

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

小庭院可以打造一個像上圖的禪意空間，視覺上令人十分放鬆。

綠牆

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 庭院
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

讓植物往牆面放吧! 綠色的牆壁讓人一看就神清氣爽!

化石般的盆景

Referenzen II, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 庭院 石器
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

在小角落放上一個獨特的盆栽，能讓庭院充滿專屬於你的創意。

石材牆面

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores 庭院
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

用石材砌出不規則的牆面，庭院不需要其他裝飾品就有了一個重點。

營火

Campinas Decor, Garden Light Garden Light 庭院
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

在庭院中擺放營火，是冬日的最佳選擇。

浪漫躺椅

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 庭院
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

庭院中擺放白布簾以及四柱床，是不是分外浪漫?

愜意角落

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd 庭院
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

舒適的沙發座椅，以及以石頭砌成的小火爐，這個庭院中的區塊實在太過愜意!

分出區塊

Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura 庭院
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

利用草坪、石頭以及木頭，為庭院劃分出不同的區域，視覺上更加美麗。

美麗的走道

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura 熱帶式走廊，走廊和樓梯 竹 Wood effect
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

別忘了走道的空間，你只需要種上一些植物，甚至是大樹，就能營造一片美麗的綠意。

延伸閱讀: 27 個讓你的小後院極為舒適的好點子

讓孩子們嬉鬧吧! 有 L 型庭院的溫馨住家
你最喜歡哪個庭院設計呢? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了