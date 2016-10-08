19 個讓人驚艷的簡單庭院設計

庭院其實是最可以讓你大膽發揮創意的區域，不論是植物的選擇或是擺放方式，或者是素材的選擇，所有在室內會太過誇張的設計，都能在庭院的空間內被合理化。
我們這次為你集結了 19 個讓人驚豔的簡單庭院設計，你會發現其實要打造一個充滿魅力與獨特性的庭院，比你想像中還要來的更簡單。趕快來看看下列幾個手法吧。
這個庭院利用了灰色石頭，做出一個清楚的分隔線，讓草坪以及造景看起來更整齊俐落。
這個庭院利用了木頭，打造出廚房的地面以及連結的步道，簡單卻大方。
這個庭院以植物以及花環繞著座椅區，讓人們可以更自在地在此休息。晚間的照明更為庭院的空間增添了浪漫的氣息。
這張圖的庭院結合了起居的空間，在涼棚下擺放餐桌，是不是十分與眾不同呢?
不論你的庭院有多小，你都能打造出一個愜意的園地。放一個舒服的躺墊，然後用白色鵝卵石以及一些植物，讓空間更加舒適。
在植物間安置照明設備，庭院在晚間也多了不一樣的風情。
直立的竹子排排站，就像是庭院中的藝術品一樣。
小庭院可以打造一個像上圖的禪意空間，視覺上令人十分放鬆。
讓植物往牆面放吧! 綠色的牆壁讓人一看就神清氣爽!
在小角落放上一個獨特的盆栽，能讓庭院充滿專屬於你的創意。
用石材砌出不規則的牆面，庭院不需要其他裝飾品就有了一個重點。
在庭院中擺放營火，是冬日的最佳選擇。
庭院中擺放白布簾以及四柱床，是不是分外浪漫?
舒適的沙發座椅，以及以石頭砌成的小火爐，這個庭院中的區塊實在太過愜意!
利用草坪、石頭以及木頭，為庭院劃分出不同的區域，視覺上更加美麗。
別忘了走道的空間，你只需要種上一些植物，甚至是大樹，就能營造一片美麗的綠意。
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