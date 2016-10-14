你相信風水嗎？7 個教你為家中添財運的秘訣

買屋看風水，風水從以前就一直是許多建築的依據，根據時代的進步漸漸的演變成為一門學問。風水學的理論裡綜合了地理學、地質學、星象學、氣象學、景觀學、建築學、生態學以及人體生命資訊學等多種學科綜合一體的一門自然科學。經過審慎周密地考察後進而瞭解環境並順應自然，創造良好的居住與生存環境。而風水卻也只能是種依憑，這次點子簿想分享的就是不見得要透徹風水學也能提升家中的能量，讓生活能夠依循這樣正面貴氣的能量達到招財的效果。
利用多元的色彩來建構出家居的元素，但最重要的就是把不需要的雜物清除，讓所有生活功能所需要的重點都能輕易被看見。
這樣的門面設計，是不是讓人極想要入門一窺究竟；一個能吸引人的門面，想必也能吸引更多的財氣。利用色彩與燈光大門更顯目同時也多了些許的貴氣。
對人體而言提到能量的來源莫過於食物，而在房屋中最為迫切解決這樣民生需求的當然就是廚房，一個乾淨明亮的廚房絕對是居家展現能量的重點空間。利用亮色的拼貼磁磚不但容易讓廚房維持清潔，更能夠讓廚房空間展現出不同的風貌。
在家中擺放些許的綠色植栽絕對有助於室內空間的能量流動，當光合作用進行時，植栽代謝了我們體內所不需要的，而釋放出人體所需的能量。
養精蓄銳的重點場所一定是要特別注意的，房間的功能就在於讓人體能得到充分的休息。在這裡一定要特別注意房間絕對不可鄰近大門，這可以避免吵雜；且最好不要有大面的鏡子正對於床，這將是不利於自己累積能量的方式。
在風水的角度裡，水即是財。在房屋中流動最多水的場所應該非衛浴莫屬，在這裡要避免損壞的管路，無論是電線或水管，別讓漏水這件事連帶漏了你的能量與財富。
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