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再見頹廢老屋! 令人驚喜連連的現代紅磚住家

Genie Chien Genie Chien
Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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| E | L | V |建築師|是一家阿根廷的工作室，儘管是由一群年輕專業人才所組成，他們卻能在設計過程中贏得客戶的信任。這個團隊擅長將建築的實用性和功能性相結合，為客戶提供完整的服務。今天要帶你參觀的，便是他們運用專業設計技術，將一棟急需整修的頹廢建築物，變身成一座富有現代感又充滿奇趣的紅磚住宅，現在就一起來看看！

改造前的恐怖景象

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看了那麼多恐怖片，你對這個畫面不算太陌生吧？如果讓你在這兒站上一會，你大概會背脊升起一股寒意，懷疑有什麼會從這年久失修的斷垣頹圮廢墟中冒出來！幸好，我們有| E | L | V |建築師團隊，他們已在摩拳擦掌中，準備將它改頭換面。

改造後的紅磚外觀

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破舊的前身已完成了輪迴，重新獲得了新生命！整座建築物的外圍被延伸擴大，同時披上新的紅磚外衣，細緻的赤陶土色磚，搭配上深色鴨蛋藍的外門，兩種色調完美呼應，樸實卻又令人眼睛一亮！外觀採取極具隱私性的設計，經由百葉窗縫隙，也很難窺視到宅內動靜。

​精選材質打造

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通過第一道外門，我們眼前出現了另一道門，這裡才是住家的正面入口。由混凝土、紅磚和白牆構成的外圍，穩重中不失現代感。木材打造的正門呈現非常細緻的視覺觀感，精心挑選的材質，讓人進出時忍不住要撫觸一番。

建築物背面

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這棟住宅的背後，同樣是以白牆紅磚打造，凹凸的設計呈現出更多的層次感，同時也運用光線和陰影創造視覺上的驚喜。站在這個角度，彷彿即將走入一座室內美術館，低調無華，卻又自帶謎樣氣質！

​廚房

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內部裝潢走的是低調溫馨路線，沒有太多花俏的設計。簡單的廚房裡採用了白色的瓷磚地板，點綴著黑色小方格。敞亮的門道可以直接通往室外，到外面那片綠意盎然的花園裡，享受一頓美好的戶外野餐！

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