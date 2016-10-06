再見頹廢老屋! 令人驚喜連連的現代紅磚住家

| E | L | V |建築師|是一家阿根廷的工作室，儘管是由一群年輕專業人才所組成，他們卻能在設計過程中贏得客戶的信任。這個團隊擅長將建築的實用性和功能性相結合，為客戶提供完整的服務。今天要帶你參觀的，便是他們運用專業設計技術，將一棟急需整修的頹廢建築物，變身成一座富有現代感又充滿奇趣的紅磚住宅，現在就一起來看看！