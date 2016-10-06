依照你的星座，選擇你要的房子！

羯羯們都有著雄心壯志，希望擁有現代式設計寬大且堅固的住家。他們喜歡時尚的內部裝潢和寬敞的空間，裡頭最好還有讓生活容易打理的必需設備，像是更衣室、儲藏室、閣樓或地下室。

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閣樓小公寓: 盡收星空和日出的迷人空間