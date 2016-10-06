依照你的星座，選擇你要的房子！

你是否曾經想過，為什麼你理想中的房子和你的伴侶或朋友們如此不同？事實上你的星座可能決定了一切！你出生的時間是在一年裡的什麼時候，會對你的個性和喜好構成重大的影響。我們根據你所屬的太陽星座整理出這本點子簿，帶你一窺星座對於你在選擇住宅時，會喜歡什麼類型房子的影響，現在就一起來揭秘吧！
瓶子們需要一個方便他們社交的家。附近有著海灘或奇異美景的房子，最好還有可以開派對的空間，讓他們三不五時可以邀請親朋好友來聚會，是最理想不過的了！
魚兒們常會有衝動型的購買行為，即使是在買房子時也是如此。然而，隱藏在他們對冒險的愛好背後，卻是一顆傳統的心。他們會比較喜歡座落於鄉間的荷蘭式莊園，但不會太欣賞都會中心的時尚公寓。
白羊座的符號象徵著愛和慷慨。羊兒們會找一處適合全家的住宅，最好能有花園，讓孩子們和寵物可以快樂玩耍。座落於鄉間的英國風或地中海風格住家，會是他們夢想中的家園。
牛兒們會想要一座由出自名家設計師的世界上最好的住宅！他們可能會想在海外置產，希望看到房子增值。但對於每天生活的住家，他們的夢想是一座有著游泳池的熱帶別墅。
雙子的雙面個性，讓他們既想要一個可以愉快生活的房子，同時也希望這座宅第有著豪華裝備。如果有財力，他們會想要一座奢華的住宅，裡頭有著游泳池，放眼還可以看到美妙的景色。
蟹蟹們喜歡傳統型的住家。一座古典風格的房子，不論它是種著植物的舊平房，或是有著大型庭院的現代花園別墅，都會讓他們打從心底愛上它。
獅子們不喜歡追隨別人。在裝潢住家時，尤其喜歡使用最新流行的設計、風格和材質。當代風顯然還不足以滿足獅子們，最新的藝術風格，加上最潮的元素，才是他們所嚮往的住家！
處女們最愛的是具有懷舊氣息的浪漫住家。他們寧可選擇迷人的老建築，也不欣賞太現代感的住家。古式的英國莊園、法國酒莊，或是西班牙式別墅，才是他們夢想中的家園。
時尚的元素總是能吸引住秤子們，但同時他們也會考慮到自己的財力和居住的舒適性。有著時尚裝潢的現代家居，像是在波蘭、德國及斯堪地納維亞風行的新藝術風格住家，將是他們的上選。
蠍子們性好實驗。他們會選擇具有獨特風格的現代簡約型住家，最好在鄰近地區沒有類似的建築物。同時，這個家還必須符合乾淨完美的基本需求。
射手們心目中完美的住家，設計不必太張揚，最好是採用簡約的元素，並且具備良好的隱私感。北歐風格的住家，有著直線條的設計感，使用簡單的材質，外帶有著不錯視野的陽臺，就能讓他們心滿意足。
羯羯們都有著雄心壯志，希望擁有現代式設計寬大且堅固的住家。他們喜歡時尚的內部裝潢和寬敞的空間，裡頭最好還有讓生活容易打理的必需設備，像是更衣室、儲藏室、閣樓或地下室。
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