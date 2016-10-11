少即是多! 極致簡約的日式美房

簡約主義近來大行其道，比如說大家常聽到的 ’Less is More”, 字面意思是「少即是多」，其實早已在上世紀由德國著名的現代派建築大師 Ludwig Mies van der Rohe 提出。在亞洲方面，日本的傳統美學主義最能體現出這一種簡約的風格，比如說他們所鍾愛的禪意美學 (Zen) 和佗寂美學 (Wabi-sabi)等等。

今天，我們特別想為大家介紹一所由日本設計公司 Nakamura Architecture Laboratory 打造，完美體現出極簡美學的日本房子。趕快來看看吧！