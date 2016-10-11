少即是多! 極致簡約的日式美房

簡約主義近來大行其道，比如說大家常聽到的 ’Less is More”, 字面意思是「少即是多」，其實早已在上世紀由德國著名的現代派建築大師 Ludwig Mies van der Rohe 提出。在亞洲方面，日本的傳統美學主義最能體現出這一種簡約的風格，比如說他們所鍾愛的禪意美學 (Zen) 和佗寂美學 (Wabi-sabi)等等。
今天，我們特別想為大家介紹一所由日本設計公司 Nakamura Architecture Laboratory 打造，完美體現出極簡美學的日本房子。趕快來看看吧！
從外表看來，你們根本看不出什麼樣的端倪吧？因為大門巧妙地被隱藏起來，整幅牆面只有一片白，屋外亦沒有任何車路、大型植物，真的很難看得出來是一所住宅吧？整座建築彷彿在告訴我們，它不想跟世上的繁囂扯上任何關係，它所在乎的，只是一片極簡的寧靜。
走到後院，原來有內藏玄機！房子樓高兩層，二樓的室內面積減少，換來的是一個寬敞的大陽台。玻璃窗引進大量自然光，因為室內還是以冷色的純白設計為主，有了陽光就能為空間帶來比較柔和的氣氛。一如以往，房子的設計還是以極簡為主，並沒有添加任何花巧的額外裝飾。
一如我們所料，房子內部的設計同樣是極度簡約：牆壁粉刷成純白，舖上了灰白色的地毯，以木材為主的玄關、大門和茶几作點綴，予人一種”不完美的，無常的，不完整的”，這正正符合日本佗寂美學所主張的美。為了挑高二樓的空間，起居室的天花板因此降底了高度，形成了獨特的室內空間。
從另外一個角度看，起居室的間隔十分基本。窗戶所在的位置顛覆了我們一般的想像，裝在接近地板的位置可以同樣地引入自然光以外，也可以增加隱私度。天花板所用的並不是傳統的光管，而是富有現代感的小圓燈。當然，還有連接二樓的樓梯囉！不，或許應該說是「直梯」。你從沒想過，直梯也可以當簡約美學代表吧？
最後我們來看一看屋內的開放式廚房：純木的空間讓人第一眼就驚嘆了！無論是廚櫃、流理台、地板或者是牆壁，設計師大膽統一地利用木材打造出原木空間。偌大落地玻璃窗讓屋主可以邊煮飯邊欣賞屋外的景致，也讓自然光跟原木起了化學作用，打造了一個舒適的空間。你能夠想像擁有這樣子的房子嗎？
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