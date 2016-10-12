轉角遇到愛：迷倒大人小孩的時尚獨幢房屋

別人總是說，位於街角位置的房子是個「燙手山芋」，千萬不要買，那是為什麼呢？有的說是風水問題，有的說是因為怕吵，可是講到底，一個舒適又充滿創新設計的家才是最重要！今天 homify 360 聚焦的是一個位於日本街角的房子，它的設計除了符合家庭的需要以外，也兼具了趣味和時尚於一身，難怪這麼輕易地就讓大人小孩深深地愛上它！真的是現實生活中，名符其實的「轉角遇到愛」呢！
房子的平地面積本來只有 14 坪左右，然而建築師聰明地打造了這一幢樓高兩層的獨幢房屋，總室內面積擴大了三倍到 45 坪左右。房子二樓是一個長方形，外牆舖上了塑木外牆板與樓下的純白外牆作對比，車庫的鐵門也統一地塗上咖啡色，誰能抗拒這麼美麗的組合呢？在兩條馬路相交的邊角設立了一幅類似擋土牆的水泥牆壁，為身後的房子營造出私人的空間的同時，也當了一面可愛的裝飾牆。
玄關的地上統一地用上了木地板；樓梯設計時尚，底部的地上舖滿了石頭，與植物共同打造出充滿大自然氣息的綠化空間，直接把屋外的花園帶進來室內，我們非常喜歡這種創新的設計！玻璃窗的另一面是一個特別小水池，讓我們接下來繼續看！
這個小水池既是裝飾，也是小孩子的樂園。水池正中的花盆跟剛剛提到的室內綠化區域呼應，牆上的射燈可以在晚間為水池帶來另一種氣氛；天氣熱的時候，小孩子可以在這邊暢玩，大家光看照片就知道他們有多愛這個設計了吧！
在兒童房裡有一幅專門給小孩玩的攀石牆，牆粉被刷成四種顏色也為房間帶來活力。上下舖床框盡用了房間裡的直立空間，上面可以成為玩具區，而下面可以放床鋪。因為孩子長大得很快，所以兒童房裡的設計比較簡單，方便日後作出改動。
半開放式的中島廚房符合了大人的口味，更棒的是父母可以在廚房做菜的時候，同時直視客廳和餐廳，確保小孩還在視線的範圍內。鮮艷的顏色和純白的配搭也顯得活力滿分喔！
半開放式的廚房外牆是時尚的鋼黑色，跟深色的木地板互相配合，好看又耐髒（小孩子就是隨時會到處搗亂搞破壞呀！）。起居室和餐廳貫徹了活潑的風格，以多種不同顏色的家具組成舒適又可愛的時尚空間。
你們有愛上這一個街角房子嗎？
更多專案看這裡：日式公寓大翻新: 比美精品飯店的時尚住宅