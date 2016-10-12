轉角遇到愛：迷倒大人小孩的時尚獨幢房屋

半開放式的廚房外牆是時尚的鋼黑色，跟深色的木地板互相配合，好看又耐髒（小孩子就是隨時會到處搗亂搞破壞呀！）。起居室和餐廳貫徹了活潑的風格，以多種不同顏色的家具組成舒適又可愛的時尚空間。

你們有愛上這一個街角房子嗎？

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