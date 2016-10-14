把綠意搬進屋:10種室內植栽的設計

現代生活的步調隨著日新月異的科技也越趨加快，伴隨而來的雖然有極大的便利，卻也容易讓生活流轉在這種庸庸碌碌的型態中。而這樣的環境壓力是可以透過大自然的撫慰來獲得舒緩的，但是否也可以然原本只能存在於戶外的自然元素也能有質感的延伸到居家的室內中呢?這次點子簿就要分享一些室內植栽的設計，讓綠意生活能更有創意。
用吊掛的方式讓綠意就處在餐桌的正上方，這方式相當出人意料，但這樣的創新也讓人倍感療癒。
利用最原始的元素將植栽吊掛於室內，讓自然能夠更完整的貼近生活，這裡使用的枯枝建議還是需要再行處理過，讓其不會因為腐壞而造成掉落的危險。
利用室內空間的高低落差或運用一些少用的板凳、椅子，讓植栽擺放的空間更有層次感，也能讓綠意隨著這樣的擺置能更豐富起來。
利用些小器具可以讓平面的牆壁變成植栽的展示區，小小的仙人掌就似乎一盆一盆往上爬了上去，這樣空間感的運用是不是很有特色呢?
不同的植栽搭配不同的器皿就能產生出各式各樣的風情，無論是陶製或金屬的器皿，挑個自己喜愛的，會讓人更願意親近這些綠意。
如果害怕不知道能把植栽擺放於何處，不如試試就隨意地放在餐桌上，除了點綴了餐廳，還讓用餐能因這些小植栽而更有情調。
當把植栽擺放在陰暗的角落裡，可想而知會出現甚麼樣的後果；當植栽有更良好的採光，它就會有更美麗的回應。
想讓植栽擺放有特色及層次感，卻又苦無擺放的具體空間，那就把它們懸吊起來吧!不用過多的綴飾，簡單的讓植栽高低參差著，雅致又具特色。
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