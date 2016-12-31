45 天內完工 – 應有盡有的 20 坪預置組合屋

你相信可以在不到 2 個月的時間裡就造好一棟房子嗎？ Mapout 建築團隊在 45 天內就完成了一項名為 Casa 2020 的預製組合屋，目標是要參加 2020 年的世界建築師大會。這項將於里約熱內盧舉行的活動，旨在探討當代世界都市建築所扮演的角色，思索地球的有限性，並尋找能夠永續保存的方法。如何減少建築對環境的負面影響、提高能源效率、採用高品質材料，同時縮減施工時程，便成為他們在開發這款組合屋時的重點。現在就一起來參觀這項專案！
這棟組合屋面積共 20 坪，分為上下兩層。住宅內部包括有房間、浴室、餐廳、客廳和廚房。二樓的空間設有一個工作室和起居室，可以向外看到天空。大型窗戶讓自然光得以進入室內，為空間創造明亮的氛圍。
內部採用溫和色系來裝潢，散發出寧靜的氛圍。深灰色沙發搭配白板裝飾和天然木材打造的牆壁，使這棟房屋與室外景觀完美融為一體。室內除了可以充當客廳使用，還可以當作臥室和工作室，多功能設計讓屋主得以隨興運用。
在這項專案中有個重要的部分，便是打造與外部環環完美銜接的陽台。由這張照片中可以看到，在這敞亮的空間裡開了大片的入口和窗戶，讓周遭環境的天然景緻能夠與日常生活更貼近。
當室內空間有限時，開放式的設計永遠是最佳解決方案。這處客廳同時可以充當書房和休息區，旁邊緊鄰著廚房和餐廳，讓生活的機能集合於一體，創造出一個高效率、美觀又舒適的起居環境。一跨出室戶，立刻就可以擁抱花園美景。簡約主義的概念在此發揚光大。
在這個空間裡，天然木材和白色牆壁營造出溫馨和諧的風格。一邊即是浴室。房間裡只簡單擺設了床舖、床頭桌几。最亮眼的當屬這把綠紫雙色的椅子，為空間帶來了活潑的氣氛。大型窗戶讓自然光透入，同時也讓室內與室外更為拉近，創造出一幅天然風景畫。
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