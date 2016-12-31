45 天內完工 – 應有盡有的 20 坪預置組合屋

你相信可以在不到 2 個月的時間裡就造好一棟房子嗎？ Mapout 建築團隊在 45 天內就完成了一項名為 Casa 2020 的預製組合屋，目標是要參加 2020 年的世界建築師大會。這項將於里約熱內盧舉行的活動，旨在探討當代世界都市建築所扮演的角色，思索地球的有限性，並尋找能夠永續保存的方法。如何減少建築對環境的負面影響、提高能源效率、採用高品質材料，同時縮減施工時程，便成為他們在開發這款組合屋時的重點。現在就一起來參觀這項專案！