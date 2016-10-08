讓孩子們嬉鬧吧! 有 L 型庭院的溫馨住家

日本人對於建築的美感以及建材的要求是十分值得效法的，今天我們要帶大家看一個由木材所建造而成的兩層樓住宅，不僅有耐震的功能，還有一個為家中注入自然氣息的 L 型前院。日本建築師工作室的達人們規劃了一個十分現代化，卻又適合孩子們嬉鬧的溫馨住家。除此之外，這個住宅中還有一間可以讓大人們稍享寧靜時光的榻榻米房。光是想像這些細節就已經讓人心動不已，讓我們趕快瞧瞧這個住家的真面目吧!
這間住宅位在一個被自然環繞的住宅區內，因此這個區域也相對寧靜。由於這個特性，建築師將一樓設計成較為開放式，在面對街道的這一面有大片的落地窗。由於有落地窗的起居空間正對著的其實是花園，而花園又設有木頭柵欄，因此一樓還是能保有相當程度的隱密感。
主要的生活區是由一個 L 形的廚房/餐廳，以及圖中的客廳所組成。 滑動的玻璃門讓自然光能任意地在這個區域和前院與露台區之間無縫流動。 這個設計還能方便在室內的家長觀察在露臺或是前院內玩耍的小孩的動態。
屋主希望有一間寬敞的廚房，以方便愛料理的他們準備各式的美味佳餚。設計師設計了一個中島式的廚房，並且規劃了非常充足的存儲空間。廚房的主要素材是木頭，因此十分溫馨雅緻，搭配上鐵製的吊燈，呈現出有品味的現代感。
最後我們來到了這個家的榻榻米房，如果說前院以及露臺是小孩子們玩耍的最佳場所，那麼這個空間就是最適合大人們好好冥想，尋找片刻寧靜的區域。想像在此臥躺，望著窗外的景緻，應該可以重新充電，打理一家的大小事吧!
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