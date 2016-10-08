讓孩子們嬉鬧吧! 有 L 型庭院的溫馨住家

日本人對於建築的美感以及建材的要求是十分值得效法的，今天我們要帶大家看一個由木材所建造而成的兩層樓住宅，不僅有耐震的功能，還有一個為家中注入自然氣息的 L 型前院。日本建築師工作室的達人們規劃了一個十分現代化，卻又適合孩子們嬉鬧的溫馨住家。除此之外，這個住宅中還有一間可以讓大人們稍享寧靜時光的榻榻米房。光是想像這些細節就已經讓人心動不已，讓我們趕快瞧瞧這個住家的真面目吧!