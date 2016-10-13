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把森林帶回家:木香縈繞的溫馨郊區住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 餐廳
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以前只要聽到郊區兩字，我們總是覺得住在那邊一定有諸多不便，總是說那是個「落後的地方」。隨著時代的變遷，現在的郊區反而成為了讓人逃離水泥森林與各種紛擾的好地方，因為大自然總是有一種魔力，為我們帶來難能可貴的寧靜。

日本人素來都喜歡以天然的木材作為建築材料，所以今天我們來到新潟市的郊區，參觀一個縈繞著木香的全木房子，一同感受當中舒適和溫馨的氣氛。

外觀

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
エヌ スケッチ

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買郊區的房子其中一個最大的好處就是坪數，同樣的價錢，買到的房子一定比市中心的大上許多。空間夠大，當然設計的選擇就會比較多。這個由室內設計公司N-Sketch所打造的美房就是個很好的例子。

房子建於地台之上，被眾多的植物圍繞，與馬路分隔開來成為了一個綠化地帶。設計師成功地融合了現代建築材料（比如說玻璃、水泥）和自然的素材（木材、磁磚），打造出這一個時尚又自然的家。

客廳

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エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
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一進門，瞬間感覺被大自然包圍了！對著玻璃門的是一大個全木木架，就好像屏風一樣把空間分隔開來的同時，也巧妙地裝飾了整個地方。火爐的設計富有現代感，深色的用色跟原木顏色成了強烈對比。大地色系的傢俱比如說沙發跟全木空間完美配合，打造了一個自然溫暖的起居空間

餐廳

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從另外一個角度看，火爐所在的地方使用的是水泥地板，輕易地跟舖木的起居空間分隔開來。餐廳的部分使用天花板吊燈帶來了現代感，配合線條簡單卻實用的飯桌和椅子，感覺溫馨又時尚。

開放式廚房

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エヌ スケッチ

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開放式廚房同樣都是以木材為主要建材。多個實用的廚櫃提供了大量的收納空間，高低不一的設計可以避免單調。

門廊 白天

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 露臺
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有蓋的門廊成為了最理想的戶外活動空間，輕易地就可以走出屋外親近大自然，享受陽光與新鮮空氣。整個房子其中一個最吸引人的特點就是大量的採光，自然光就是打造舒適家居的最大關鍵！這全是利用大量落地玻璃窗和開放空間的效果。

門廊 晚上

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 露臺
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晚上把牆上的聚光燈打開，柔和的燈光照亮了整個空間，帶來滿滿的溫馨感。

開放式儲物室

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 書房/辦公室
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設計師善用了房子的每一個空間，把這裡打造成一個全木的開放式儲物室。跟平常的儲物室非常不同的是，牆上的拱門取代了一般會使用的木門。儲物室左邊是一大面書牆，右邊是兩個寬度不一的木架，適合收納各種物品。

延伸閱讀：森林中的貴氣王子:結合混凝土與木頭的典雅住宅

這間位在巴西俊迪埃的簡單住宅非常適合不想住在公寓的人
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房子

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客廳

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