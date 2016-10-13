把森林帶回家:木香縈繞的溫馨郊區住宅

以前只要聽到郊區兩字，我們總是覺得住在那邊一定有諸多不便，總是說那是個「落後的地方」。隨著時代的變遷，現在的郊區反而成為了讓人逃離水泥森林與各種紛擾的好地方，因為大自然總是有一種魔力，為我們帶來難能可貴的寧靜。

日本人素來都喜歡以天然的木材作為建築材料，所以今天我們來到新潟市的郊區，參觀一個縈繞著木香的全木房子，一同感受當中舒適和溫馨的氣氛。