把森林帶回家:木香縈繞的溫馨郊區住宅

以前只要聽到郊區兩字，我們總是覺得住在那邊一定有諸多不便，總是說那是個「落後的地方」。隨著時代的變遷，現在的郊區反而成為了讓人逃離水泥森林與各種紛擾的好地方，因為大自然總是有一種魔力，為我們帶來難能可貴的寧靜。
日本人素來都喜歡以天然的木材作為建築材料，所以今天我們來到新潟市的郊區，參觀一個縈繞著木香的全木房子，一同感受當中舒適和溫馨的氣氛。
買郊區的房子其中一個最大的好處就是坪數，同樣的價錢，買到的房子一定比市中心的大上許多。空間夠大，當然設計的選擇就會比較多。這個由室內設計公司N-Sketch所打造的美房就是個很好的例子。
房子建於地台之上，被眾多的植物圍繞，與馬路分隔開來成為了一個綠化地帶。設計師成功地融合了現代建築材料（比如說玻璃、水泥）和自然的素材（木材、磁磚），打造出這一個時尚又自然的家。
一進門，瞬間感覺被大自然包圍了！對著玻璃門的是一大個全木木架，就好像屏風一樣把空間分隔開來的同時，也巧妙地裝飾了整個地方。火爐的設計富有現代感，深色的用色跟原木顏色成了強烈對比。大地色系的傢俱比如說沙發跟全木空間完美配合，打造了一個自然溫暖的起居空間。
從另外一個角度看，火爐所在的地方使用的是水泥地板，輕易地跟舖木的起居空間分隔開來。餐廳的部分使用天花板吊燈帶來了現代感，配合線條簡單卻實用的飯桌和椅子，感覺溫馨又時尚。
有蓋的門廊成為了最理想的戶外活動空間，輕易地就可以走出屋外親近大自然，享受陽光與新鮮空氣。整個房子其中一個最吸引人的特點就是大量的採光，自然光就是打造舒適家居的最大關鍵！這全是利用大量落地玻璃窗和開放空間的效果。
設計師善用了房子的每一個空間，把這裡打造成一個全木的開放式儲物室。跟平常的儲物室非常不同的是，牆上的拱門取代了一般會使用的木門。儲物室左邊是一大面書牆，右邊是兩個寬度不一的木架，適合收納各種物品。