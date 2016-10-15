老磚屋大改造: 老氣逼人變身時尚達人

單調、凌亂、陰暗和老氣是本專案的主角—一間位於南韓的老磚屋的舊有代名詞。上一代的人對住房和室內設計的要求一般來說並不高，「有瓦遮頭」就好了嘛！可是時代變了，每個人都希望可以擁有一個時尚舒適的家，所以以往老氣逼人的裝潢絕對不能再留下了！大家趕快來看看變身後的時尚磚屋吧！