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老磚屋大改造: 老氣逼人變身時尚達人

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單調、凌亂、陰暗和老氣是本專案的主角—一間位於南韓的老磚屋的舊有代名詞。上一代的人對住房和室內設計的要求一般來說並不高，「有瓦遮頭」就好了嘛！可是時代變了，每個人都希望可以擁有一個時尚舒適的家，所以以往老氣逼人的裝潢絕對不能再留下了！大家趕快來看看變身後的時尚磚屋吧！

改造前　外觀

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老磚屋的建築其實也滿有特色的，錯綜複雜的柱廊結構充滿了舊時代氣息。可是，光從外表看來就覺得房子陰陰暗暗、髒髒亂亂的，這可要歸咎於老氣逼人的水泥階梯和磚塊的用色了！負責本專案的設計公司Invent Design，到底怎樣化腐朽為神奇呢？

改造後　外觀

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混色的石磚和灰暗的水泥階梯終於被移除了，取而代之的是全黑灰色的外牆以及時尚耐看的木製階梯和地台。此舉既可以保留舊房子原有的特色建築結構，同時也可以為房子帶來新的時尚元素，比改造前討喜多了！

改造前　廚房

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這還算是個廚房嗎？如果一定要說，我們應該稱之為「地獄廚房」吧？長窄的空間本身就很不方便，在這裡想轉個身也很難！冰箱、爐灶和流理台的擺設單調，堆積的廚具凌亂不堪，誰也不想在這裡煮菜吧？我們急需專業人是的幫助！

改造後　廚房

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廚房的空間經過改動後比從前大了一些，幾個人同一時間在廚房裡忙也不會有問題了。牆上所用的是純白的磁磚，清理油積、污積等等十分方便。為了解決凌亂的問題，設計師利用牆上的空間加了多個廚櫃，提供足夠的收納空間防止「混亂悲劇」再發生。爐灶和流理台經過改造後比較好使用，全黑的櫃面跟純白作出強烈對比，配上天花板的吊燈，空間頓時變時尚了！

改造前　客廳

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改造前的客廳原本的用色就以陰暗到極點，採光不足更是雪上加霜。起伏不平的木地板是日久失修的結果。而那個門簾真的直接讓人翻起了白眼來，雖然風水學上有說門簾可以擋煞運財，可是舒適的室內空間才是最重要吧？

改造後　餐廳

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過往沉暗老舊的家居全被換掉了，品質良好的實木傢具和全新的淺色木地板互相搭配。天花板的吊燈設計十分新穎，整個餐廳變得十分順眼！

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改造後　客廳加餐廳

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從餐廳的另一個角度望去，房子完全擺脫了過去的陰影，偌大的落地玻璃窗絕對是功臣！假天花裡裝設了燈泡，提供了良好的照亮的同時也帶來時尚感。

改造後 前門

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因為放棄舊有的磨沙大門，改用現代的落地玻璃門，空間頓時被自然光照亮了，散發出柔和的氛圍。你喜歡改造後的房子嗎？

延伸閱讀：小平房大改造: 成為時尚代名詞的兩層樓住宅

附帶隱藏版功能的極簡建築
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