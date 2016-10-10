一個教你如何妥善運用空間的 40 坪住家

在住宅的裡面，就算沒有傢俱，你可以看到大片的玻璃窗大方得引進自然光線和空氣。在屋頂之間的段差部分也加上了窗戶，在不同的角度引入光線讓這個客廳和餐廳的區域更明亮。

這裡用的色調是非常中性沈穩的，白色的牆、黑色的窗框、灰色的門與地板。更多的色彩就留給之後會進駐的傢俱和軟性裝飾去發揮了。