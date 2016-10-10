一個教你如何妥善運用空間的 40 坪住家

想要有自己的房子，但是預算很低嗎？還是有希望的！今天我們帶你看的房子甚至附上了平面圖，讓你更容易參考。這間住宅只有40坪，而建築師們決定要讓他變成一個有特色的單層住宅，你可能會想說怎麼似乎少了一些綠意呢？別忘了那也是你自己可以發揮的地方喔！我們先來看看他們是怎麼規劃的吧！
從這裡看房子的正面，我們很清楚的可以看到那特殊的屋頂，往三個不同的方向傾斜的屋頂可能看起來有點複雜，卻是給了幾何排列的動感，並且可以想像到屋裡挑高的天花板帶來更開闊的感覺。而在功能性的部分，雨水和積雪可以順暢地流下而不會壓垮了房屋，雖然現在花園還沒有做好，卻已經可以想想未來院子的綠意跟建築的白色相襯的美麗。
入口的屋頂稍微比其他的屋頂矮一點，凸顯了這個入口，也同時稍微遮擋了一下、顯得隱密一些，並且在入口旁邊也相連著車庫門。有著挑高天花板的住宅能讓空氣更流通，而簡約的設計也讓這間住宅的時尚感應運而生。
從後院的方向看過去，你可以看到這棟房子的中心與其餘的房間相連，兩側的側房會是比較隱密的區域，而中心的部分就是開闊的社交場所，在這裡面對著大面的玻璃窗，欣賞著後院的花草，你已經可以想像到這棟房子的格局規劃。
在住宅的裡面，就算沒有傢俱，你可以看到大片的玻璃窗大方得引進自然光線和空氣。在屋頂之間的段差部分也加上了窗戶，在不同的角度引入光線讓這個客廳和餐廳的區域更明亮。
這裡用的色調是非常中性沈穩的，白色的牆、黑色的窗框、灰色的門與地板。更多的色彩就留給之後會進駐的傢俱和軟性裝飾去發揮了。
這個案例的平面圖是這樣的。中心寬廣的社交區域是軸心，而其他的區域、房間就圍繞著這個中心。我們可以看到這裡有三間臥房，並不是很大的臥房，卻能夠顯得溫馨，臥室、廚房和洗衣房的部分也是如此，這樣不也就足夠了嗎？廚房和洗衣房的地方在房子的前半部，好像是隱隱的隔開了工作和後面放鬆的區域，這樣滿不錯的。