9 個適合小空間的入口設計

你的住家也許空間不太大，但這並不意味你無法擁有一個精緻美麗的門面。透過良好的設計，使用適合的建材和精選的顏色，你還是可以搭配出一個令人眼睛一亮的入口。在今天的點子簿中，我們為你精選出 9 款由設計師精心打造的入口，如果你正想改變一下住家的門面，正好可以從中汲取新的靈感，現在就一起來看看！
這處入口採用混搭設計路線，以冷靜的藍色調外觀，搭配上金屬打造的框架，室內隱約透出溫暖的光線，像是正對訪客招手，邀請你入內參觀。
入口處豎起一座綠色植物攀爬的圍牆，襯托著頂上的裝飾燈，是設計上的一大亮點！
如果你的住家入口有點小空間，不妨採用這款搭配。以木材、混凝土打造出來的外觀，和門口栽種的美麗植物構成令人驚豔的視覺，即使是走過的路人，也都會多看上兩眼！
踩在這條充滿迷人氛圍的小路上，一路走向被柔和燈光映照的門口，讓人心中不禁浮起愉悅之感。
這座房子的入口採用不同材質、顏色和設計元素，整體看來相當簡單，卻富含著強大的美學。木材打造的格狀外門讓光線和空氣自由流通，提增了視覺上的亮度。搭配上外圍的白色牆面和有著天然質感的石材地面，極簡主義中更憑添了自然美感。
這處入口採用瓷磚地板和具有藝術氣息的花架，呈現出簡單美麗的外觀。多層次的紋理和色彩，融合著多種文化的風格。白色外牆和深色門面構成強烈的對比，兩旁的燈飾和暖色的窗戶，予人熱情好客的觀感，飾以金屬棚架，營造出滿滿的家的氣氛！
房子外觀採用裸露的磚牆，予人溫和舒適的觀感，和黃色外牆交融出完美的格調，營造出一種傳統的古樸魅力。陶質的地板引領著訪客步向門廊，入口處擺放不同型式的花盆，彷彿回到美好的舊時光。
外觀採取中性色調，淺灰色的混凝土牆面，搭配墨綠色的門，沿著牆邊種植上一排醒目的綠色植物，再打上隱藏式燈光，讓入口呈現出層次感，卻又不過度招搖，是很聰明的設計。
如果住家門口較有空間，這座以木板舖設的小路可以滿足喜愛熱帶風情的你！沿著小徑走向門口，放眼盡是令人愉悅的綠意，陽光灑落，生趣盎然，每天進出，都是一場視覺饗宴！
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