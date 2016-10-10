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9 個適合小空間的入口設計

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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你的住家也許空間不太大，但這並不意味你無法擁有一個精緻美麗的門面。透過良好的設計，使用適合的建材和精選的顏色，你還是可以搭配出一個令人眼睛一亮的入口。在今天的點子簿中，我們為你精選出 9 款由設計師精心打造的入口，如果你正想改變一下住家的門面，正好可以從中汲取新的靈感，現在就一起來看看！

​1. 採用百葉窗搭配柔和燈光

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura 房子
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

這處入口採用混搭設計路線，以冷靜的藍色調外觀，搭配上金屬打造的框架，室內隱約透出溫暖的光線，像是正對訪客招手，邀請你入內參觀。

入口處的亮點

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura 走廊 & 玄關
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

入口處豎起一座綠色植物攀爬的圍牆，襯托著頂上的裝飾燈，是設計上的一大亮點！

​2. 木製外門，搭配上小型現代花園

homify 前門
homify

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如果你的住家入口有點小空間，不妨採用這款搭配。以木材、混凝土打造出來的外觀，和門口栽種的美麗植物構成令人驚豔的視覺，即使是走過的路人，也都會多看上兩眼！

把鏡頭拉遠一些

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homify

homify
homify
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看看這壯觀的全景，當夜幕低垂，打上燈光，效果簡直有如一座小劇場！

​3. 木頭和碎石打造的迷人小徑

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 窗戶 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

踩在這條充滿迷人氛圍的小路上，一路走向被柔和燈光映照的門口，讓人心中不禁浮起愉悅之感。

​4. 線條打造的美感

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO 獨棟房
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

這座房子的入口採用不同材質、顏色和設計元素，整體看來相當簡單，卻富含著強大的美學。木材打造的格狀外門讓光線和空氣自由流通，提增了視覺上的亮度。搭配上外圍的白色牆面和有著天然質感的石材地面，極簡主義中更憑添了自然美感。

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​5. 極簡派園林外觀

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

這處入口採用瓷磚地板和具有藝術氣息的花架，呈現出簡單美麗的外觀。多層次的紋理和色彩，融合著多種文化的風格。白色外牆和深色門面構成強烈的對比，兩旁的燈飾和暖色的窗戶，予人熱情好客的觀感，飾以金屬棚架，營造出滿滿的家的氣氛！

​6. 古樸傳統的魅力

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO 房子
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

房子外觀採用裸露的磚牆，予人溫和舒適的觀感，和黃色外牆交融出完美的格調，營造出一種傳統的古樸魅力。陶質的地板引領著訪客步向門廊，入口處擺放不同型式的花盆，彷彿回到美好的舊時光。

7. 現代感簡單優雅風格

homify 前門
homify

homify
homify
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暖白色調的外牆搭配黑色屋頂，和門窗上黑白相間的邊飾構成搶眼的對比，風格十足，卻又簡單高雅。前門地板上的灰色系方磚，讓這個入口顯得大氣卻不奢華。

​8. 中性的自然氣派

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing 房子
arQing

arQing
arQing
arQing

外觀採取中性色調，淺灰色的混凝土牆面，搭配墨綠色的門，沿著牆邊種植上一排醒目的綠色植物，再打上隱藏式燈光，讓入口呈現出層次感，卻又不過度招搖，是很聰明的設計。

9. 充滿熱帶情趣的木質小徑

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura 窗戶
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

如果住家門口較有空間，這座以木板舖設的小路可以滿足喜愛熱帶風情的你！沿著小徑走向門口，放眼盡是令人愉悅的綠意，陽光灑落，生趣盎然，每天進出，都是一場視覺饗宴！

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