禪風的魅力: 6 個讓你體驗四季之美的日式庭園

在日本庭園樣式中「枯山水庭園」也廣為人知。枯山水依照「枯」的字意，並沒有水景，其中的「水」通常由砂石表現，而「山」通常用石塊表現。在砂石的表面上扒梳出紋路來表現水的波紋流動。枯山水常被日本僧侶用於輔助冥想，也有安定心情的療癒作用。坐在緣側盯著枯山水瞧，你是不是也能悟出了點禪意呢？這裡的圖片是來自有限会社TEAMWORKS所設計的京町屋（京都常有的住家與店鋪在一起的建築模式）「舞双庵」的中庭，以砂石及植栽鋪設出具宏觀思維的枯山水。配上照明，在夜間是不是也別有幽然的氣氛呢？