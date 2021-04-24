禪風的魅力: 6 個讓你體驗四季之美的日式庭園

在和式建物住宅中能夠擁有一座日式庭園，除了在日本，就連海外也有人爭相仿效。說到日式庭園不免想起像京都金閣寺那樣的造景，然而，在一些住宅建案中也會把建築本身與日式庭園的相得益彰特性一起放在整體呈現中。那麼你對日式庭園了解有多少呢？你也希望在家裡打造一個日式庭園或者在住家增加一些日式庭園元素嗎？今天點子簿就要來為你介紹日式宅邸中美麗的日式庭園的創造關鍵！如果你也對日式庭園感興趣，如果你也想在家裡體驗庭園的四季之美，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
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在日本庭園的樣式中，最受歡迎的是能夠沿著周圍遊走的「迴遊式庭園」。在廣大腹地中央，有修剪過的常綠樹及石塊堆砌依傍在池水左右，草地植栽中留有小徑通路供人邊走邊觀賞庭園景緻。要做出迴遊式庭園需要較大的土地面積，如果在住宅環境有限的較小面積中期望得到類似效果，不妨試著拉長從庭園入口到房子玄關的距離。所有來訪的客人要進入屋內之前必定會經過長長的賞園通道。圖中幫島原古民家設計的和式庭園，從緣側就可以清楚看到的庭園，伴隨著春夏秋冬必定有其迷人的風景。
在日本庭園樣式中「枯山水庭園」也廣為人知。枯山水依照「枯」的字意，並沒有水景，其中的「水」通常由砂石表現，而「山」通常用石塊表現。在砂石的表面上扒梳出紋路來表現水的波紋流動。枯山水常被日本僧侶用於輔助冥想，也有安定心情的療癒作用。坐在緣側盯著枯山水瞧，你是不是也能悟出了點禪意呢？這裡的圖片是來自有限会社TEAMWORKS所設計的京町屋（京都常有的住家與店鋪在一起的建築模式）「舞双庵」的中庭，以砂石及植栽鋪設出具宏觀思維的枯山水。配上照明，在夜間是不是也別有幽然的氣氛呢？
圖中以竹子製成、接水器似的裝置是日本庭園中不可或缺的裝飾，「鹿威」顧名思義就是威嚇鹿的意思，本來是在日本農田中如稻草人一般驅散鳥獸的用具，也被稱為「添水」、「鳴子」等。構造為一個截半的竹筒被至於軸上，可接泉水，水滿後竹筒翻轉將水倒出，複位到原位時竹筒底部敲打石頭發出清脆優雅的響聲，因為聲音讓人感覺涼涼的很閒適，現在被視為驅逐暑熱的夏日風物詩之一，常見裝飾於日本花園中。
讓庭園的代表性樹木來增添風情能夠讓日式庭園增色不少的除了枯山水，不可或缺的還有主題性十足的幾種庭園代表樹木。在日本庭園中松樹、大花四照花、野茉莉、具柄冬青等，因為其頗有其姿態的外形，十分受歡迎。平林繁・環境建築研究所經手的設計案中，小小的坪庭因為有了幾顆庭園代表性樹木而顯得極具和風感。
為求從室內就可以清楚望見日式造景庭園，在設計的時候十分重視建築本身與庭園連結的整體性。石頭與植栽是日本庭園的基本元素，青苔與樹木經年累月地成長，不同季節和天氣中庭園的樣貌變化，這些都為庭園創造出不同的風韻。想想這些你在泡澡間就可以欣賞的到，是不是極為奢侈的享受呢？！
石燈籠原本是茶會的燈火，也有為了迎接神明來家裡遊玩而點燈迎接的意味。雖然早期是佛教供燈，現在除了佛寺之外也廣泛用於日式庭園造景中。在小小的坪庭中放上一座石燈，坐在緣側旁喝上一碗抹茶，是不是很幸福呢？！
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