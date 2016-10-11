為 5 人家庭所量身打造的 36 坪完美住宅

你是家中有兩三位小孩的家長嗎? 如果是的話，你應該常常會有一個念頭，那就是想要創建一個讓孩子們能夠開心成長的溫馨空間。今天我們想要帶你看一個僅有 36 坪，但是所有機能應有盡有，孩子們可以在快樂的環境中成長的完美住宅。
打造這個樂園的達人在設計每個空間的時候，都有考慮到全家人的需求，而最令我們羨慕的，便是家庭影音室的設計，而大膽使用鮮豔色彩的手法，也讓我們為之驚嘆!
趕快讓我們看更多房子的細節吧!
這個家的正前方居然還有如此寬敞的大院子! 孩子們可以在這裡盡情地跑步追逐打滾，看到這畫面的父母們應該都會露出滿足的微笑吧!
房子的兩端以白色系為主，因此中間的橘色更加跳出來，搭配外頭露臺以及小矮牆的木頭質地，光是外觀上看來，這間住宅就已散發溫暖的氣息。
近看之下，你可以發現這個家使用了許多不同的建材。以混凝土為主體，木頭的矮牆以及地板更顯得柔軟。
你絕對沒猜想到，剛才所看到的木頭地板下，居然藏了這樣的一個小泳池吧? 恰到好處的高度能讓孩子們安全地在此玩耍，家長們也能坐在露臺上放鬆，一邊守護著孩子。
考慮到小孩子的數量，設計師將玄關設計了充足的收納空間。孩子們的雨衣等物品都可以好好地收納於此，爸媽也輕鬆許多!
中島式的廚房很適合要為為數不少的家族成員烹調的掌廚者，餐桌緊鄰在旁的設計，也可以減輕掌廚的人的工作。
中性色調的客廳讓人看了非常舒服，兩個沙發則能容納所有的家族成員。
為了愛自己動手做衣服的媽媽，設計師特別規劃了這個小空間，讓平常忙著打理全家起居的媽媽可以偶爾閉關，沉浸在自己的喜好中。
木質的樓梯地板非常適合讓孩子們跑上跑下，由於要妥善運用空間，設計師還在此設計了櫥櫃，可以擺放更多孩子們的書籍以及相關用品。
從上面往一樓看去，這樣的畫面是不是叫人稱羨呢?
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