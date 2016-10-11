你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

為 5 人家庭所量身打造的 36 坪完美住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 露臺 木頭
Loading admin actions …

你是家中有兩三位小孩的家長嗎? 如果是的話，你應該常常會有一個念頭，那就是想要創建一個讓孩子們能夠開心成長的溫馨空間。今天我們想要帶你看一個僅有 36 坪，但是所有機能應有盡有，孩子們可以在快樂的環境中成長的完美住宅。

打造這個樂園的達人在設計每個空間的時候，都有考慮到全家人的需求，而最令我們羨慕的，便是家庭影音室的設計，而大膽使用鮮豔色彩的手法，也讓我們為之驚嘆!

趕快讓我們看更多房子的細節吧!

大院子

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 庭院
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

這個家的正前方居然還有如此寬敞的大院子! 孩子們可以在這裡盡情地跑步追逐打滾，看到這畫面的父母們應該都會露出滿足的微笑吧!

正面

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 Orange
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

房子的兩端以白色系為主，因此中間的橘色更加跳出來，搭配外頭露臺以及小矮牆的木頭質地，光是外觀上看來，這間住宅就已散發溫暖的氣息。

近看

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 露臺 木頭
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

近看之下，你可以發現這個家使用了許多不同的建材。以混凝土為主體，木頭的矮牆以及地板更顯得柔軟。

小水池

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 露臺 木頭
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

你絕對沒猜想到，剛才所看到的木頭地板下，居然藏了這樣的一個小泳池吧? 恰到好處的高度能讓孩子們安全地在此玩耍，家長們也能坐在露臺上放鬆，一邊守護著孩子。

玄關

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代風玄關、走廊與階梯
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

考慮到小孩子的數量，設計師將玄關設計了充足的收納空間。孩子們的雨衣等物品都可以好好地收納於此，爸媽也輕鬆許多!

廚房

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代廚房設計點子、靈感&圖片
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

中島式的廚房很適合要為為數不少的家族成員烹調的掌廚者，餐桌緊鄰在旁的設計，也可以減輕掌廚的人的工作。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

客廳

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 視聽室
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

中性色調的客廳讓人看了非常舒服，兩個沙發則能容納所有的家族成員。

滿足媽媽的喜好

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 更衣室
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

為了愛自己動手做衣服的媽媽，設計師特別規劃了這個小空間，讓平常忙著打理全家起居的媽媽可以偶爾閉關，沉浸在自己的喜好中。

樓梯間

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代風玄關、走廊與階梯
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

木質的樓梯地板非常適合讓孩子們跑上跑下，由於要妥善運用空間，設計師還在此設計了櫥櫃，可以擺放更多孩子們的書籍以及相關用品。

從上往下看

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代廚房設計點子、靈感&圖片
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

從上面往一樓看去，這樣的畫面是不是叫人稱羨呢? 

延伸閱讀: 一起回鄉下吧！讓人想退隱山林的鄉村美宅

另類新選擇: 小而精巧，童話般的牧羊人小屋
喜歡這樣的家嗎? 留言跟我們說你的想法吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了