為 5 人家庭所量身打造的 36 坪完美住宅

你是家中有兩三位小孩的家長嗎? 如果是的話，你應該常常會有一個念頭，那就是想要創建一個讓孩子們能夠開心成長的溫馨空間。今天我們想要帶你看一個僅有 36 坪，但是所有機能應有盡有，孩子們可以在快樂的環境中成長的完美住宅。

打造這個樂園的達人在設計每個空間的時候，都有考慮到全家人的需求，而最令我們羨慕的，便是家庭影音室的設計，而大膽使用鮮豔色彩的手法，也讓我們為之驚嘆!

趕快讓我們看更多房子的細節吧!