每一步都是驚喜! 有屋頂草坪的明亮寬敞住宅

從這個角度欣賞這間住宅，你是不是已經能體會到我們為其著迷的原因呢？想不到這個家的內部是如此的開放，木頭的甲板連結戶外與室內的空間，面對中庭的牆面開了大面積的窗戶，而我們最喜歡的，當然就是屋頂上的草坪啦！