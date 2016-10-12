每一步都是驚喜! 有屋頂草坪的明亮寬敞住宅

你是否曾經幻想過，在自家的屋頂上設計一個草坪，然後盡情地在上面奔跑打滾呢？如果說你是有小孩以及寵物的家長，這樣不用出門就可以盡情地讓他們玩耍的設計應該更加夢幻吧？
這次的點子簿要帶你看的是連我們都感到十分驚喜的，有辦公室跟琴房的家。這間住宅的亮點除了是有草坪的屋頂外，還有美麗造景的中庭。事不宜遲，讓我們來看看這間由日本達人所設計的住宅的迷人細節！
從路上看這間住宅，你是不是也正納悶這樣平凡無奇的建築內，能夠藏有什麼樣的驚喜呢？為了讓居住的人享有完善的隱密度，這個家的外觀十分低調，也讓人摸不著其真面目。
從這個角度欣賞這間住宅，你是不是已經能體會到我們為其著迷的原因呢？想不到這個家的內部是如此的開放，木頭的甲板連結戶外與室內的空間，面對中庭的牆面開了大面積的窗戶，而我們最喜歡的，當然就是屋頂上的草坪啦！
換個邊看，你可以發現這個家的中庭面積十分寬敞，大量的植物進駐了中庭，讓人好想要立刻跳下去這個空間啊！
想不到這個家的中庭如此寬敞，還種植了高聳的植物們。不管是在戶外還是室內的空間，應該都能感到十分放鬆吧？
一進到客廳，那開放式的設計就立刻擄獲了我們的心！白色的牆面搭配復古風味的家具，這樣舒適的感覺叫人怎捨得離開呢？
餐廳的旁邊就是幾乎毫無遮蔽的大落地窗。一邊用餐一邊享受中庭的景色，這是多麼奢侈的人生啊！
沒想到吧！這個家的浴室居然有那麼大的半圓形浴缸，與洗手台分開的設計，更加能讓人放鬆地享受泡澡的時間。不同材質的地板，也自然地區分了這兩個空間。泡澡的時候能夠望向屋頂以及中庭的綠意，實在太享受！
臥室的空間也非常寬敞，Ｌ型的牆面上都開了窗，因此室內十分明亮，而大量地木頭材質，也讓臥室更加溫暖。