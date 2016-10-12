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改造老屋吧! 擁有美麗石牆的浪漫住宅

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看過許多舊屋改造專案，但你可能還是無法直視這麼一處形同廢墟的住宅。這個悲慘的景象就出現在西西里風景如畫的海港城 Messina ，也是我們今天要參觀的改造專案。這棟建築殘破的外觀和遺留下的景況，只有慘不忍睹可以形容。幸好有 Francesca Ravida Architetto 室內設計師出手，將它翻修成一處夢幻般華美舒適的住宅。使用石磚及天然木材，再飾以現代化時尚裝潢，結果創造出不同凡響的品味，現在就來細細欣賞！

​改造前：一片廢墟景象

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這個家一看就感覺像是被棄置已久，經年沒有整理維護，隨著時間過去，混凝土牆面都曝露了出來。地板上也滿是瓦礫，眼界所及，簡直令人絕望！

施工前：百廢待興的工地

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觸目所及，完全看不出來原先有什麼風格或設計。陳舊的設備到處堆置，混亂的外觀真的令人不知從何收拾起。天花板和牆壁也是滿目瘡痍，像是隨時會掉下無數屑片來。

​改造後：充滿詩情畫意的陽臺

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在這個陽臺上裝置了飄動的窗簾，營造出如夢似幻的風情。木製的野餐桌和上面擺放的漂亮提燈，為空間籠罩上田園鄉居的氣氛。磚造的矮牆和半高的欄柱，搭配上天花板的橫樑，還有溫柔的光線和周圍的盆栽植物，任誰一坐下來大概都不想離開了。

別緻質樸的入口

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入口的裝潢呈現出既樸實又時尚的外觀，加上花草的點綴，有著滿滿的家的氛圍。潔白的牆柱搭襯著實木地板，與白色花盆互為呼應。牆上的藝術品與深色的長桌，簡單低調地裝飾了這處空間。

​沈穩優雅的客廳

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棕色現代感的絨面沙發，和帶有光澤感的白色牆飾及矮櫃，為這處休閒空間創造出大膽對比的視覺。美麗的石材飾面和入口處的裝潢構成搭配，天花板換上精緻的木質條板，整個空間呈現一種低調的華美。

明亮多彩的浴室

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充滿活力的藍色磁磚，襯托上白色器皿，彷彿讓空氣都躍動了起來。地板上有著活潑圖案的磁磚，和洗手檯上綻放的美麗花朵，一搭一唱為空間帶來明豔鮮亮的氣息。這個小小的浴室證明了只要善加運用顏色和設計，就能帶來煥然一新的觀感！

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