改造老屋吧! 擁有美麗石牆的浪漫住宅

看過許多舊屋改造專案，但你可能還是無法直視這麼一處形同廢墟的住宅。這個悲慘的景象就出現在西西里風景如畫的海港城 Messina ，也是我們今天要參觀的改造專案。這棟建築殘破的外觀和遺留下的景況，只有慘不忍睹可以形容。幸好有 Francesca Ravida Architetto 室內設計師出手，將它翻修成一處夢幻般華美舒適的住宅。使用石磚及天然木材，再飾以現代化時尚裝潢，結果創造出不同凡響的品味，現在就來細細欣賞！