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改造前後： 5 個值得仿效的改造專案

Genie Chien Genie Chien
Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
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房屋的改造向來就不是簡單事。可能的作法很多，但最重要的是你必須先有一個非常明確的計畫，然後才能讓建築師和設計師來接手。你必須要先問問自己以下的問題：

第一：我真正需要的是什麼？會有小孩嗎？需要更大的生活空間嗎？要第二間浴室嗎？需求可能包山包海的多。

第二：我有足够的起居空間嗎？想要更大的空間通常很難，尤其是當你住在一個公寓時。

第三：我有多少預算？

一旦你釐清了以上這些要點，就可以開始著手進行。在這本點子簿中，我們整理出五個非常成功的改造專案，提供你更多的靈感。現在就一起來看吧！

全面翻新專案

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

這項專案必須將內部牆壁完全拆除，但設計師非常高興，因為可以自由地設計！這裡是房子的入口，前面是客廳，後端是廚房。設計的重點在於先為屋頂和牆壁打造出新的線條、形狀和動線來。

先拆除掉牆壁，然後才能思考空間規畫。

施工中一景

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

改造後的客廳

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design 走廊 & 玄關
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

起居室變得非常明亮，簡潔的地板帶來很有質感的視覺。白色的牆壁和 LED 燈形成絕搭。滿目明亮的氛圍，空間感也更為擴大了。

重新打造 20 坪的空間

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Fluido Design Studio
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由於這座公寓空間有限，設計師必須考慮到許多的結構細節。在未改造前，空間被劃分為幾個區塊：從廚房可以通往陽臺，一堵牆隔開了臥房和浴室。

改造後的空間

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Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
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中央區塊設置了一座很完備的儲藏室。客廳和廚房被整合為一處開放空間，既可作為用餐區，同時還擺放了電視可供休閒娛樂。

這是設計圖

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把一座醜陋的房子變成美麗的住宅

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

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Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
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這些照片讓我們看到，一座房子如何從廢棄崩潰狀態，變身成充滿綠意的美麗住家！新的起居室有大片落地窗，一打開便可以通到寬敞的花園，充足的自然光流瀉進室內，讓屋子變得明亮又舒適。挑高的天花板和木質地板帶來清新舒暢的氣息。

從災難現場，變身成美觀的走廊

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio 現代風玄關、走廊與階梯
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
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這項專案是把一處狹窄的走廊，改造成一個明亮且具有多用途的空間。這裡放進了一座定製的置物櫃，貼牆設計，除了有層架和櫃子可以儲放各種各樣的物件，簡潔俐落的設計，加上很有氣氛的光線，讓這處走廊完全面目一新。

整合式空間設計

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
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這個空間把廚房和起居室功能整合為一，整潔優雅的觀感讓人很想坐下來品茗。白色櫥櫃和木質地板完美結合，大型窗戶的小方格則讓自然光源源不絕流入室內。

18 坪的廢墟，改造成舒適的家居

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
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最後這項專案是改建位於義大利的一間 18 坪住家。這間房子擁有很有趣的歷史背景，它是建造於 1905 年，裡面分為 3 個獨立區塊。整修完成後會是許多遊客想要試上一試的租屋處。

改造後的成果

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI 餐廳
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
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3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI 臥室
R3ARCHITETTI

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這是設計圖

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
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要瞭解這項專案，最好來看看平面圖。新的設計將所有空間重新配置，其中 2 / 3 的空間被用來當作客廳，其餘部分則被用為臥房和浴室。

如果你想給住家來個大變身，一定不能錯過以下文章～

看這處廢墟如何被改造成華美的住家！

廢棄工廠大變身! 充滿藝術風的現代住家

每一步都是驚喜! 有屋頂草坪的明亮寬敞住宅
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