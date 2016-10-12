改造前後： 5 個值得仿效的改造專案

房屋的改造向來就不是簡單事。可能的作法很多，但最重要的是你必須先有一個非常明確的計畫，然後才能讓建築師和設計師來接手。你必須要先問問自己以下的問題：
第一：我真正需要的是什麼？會有小孩嗎？需要更大的生活空間嗎？要第二間浴室嗎？需求可能包山包海的多。
第二：我有足够的起居空間嗎？想要更大的空間通常很難，尤其是當你住在一個公寓時。
第三：我有多少預算？
一旦你釐清了以上這些要點，就可以開始著手進行。在這本點子簿中，我們整理出五個非常成功的改造專案，提供你更多的靈感。現在就一起來看吧！
這項專案必須將內部牆壁完全拆除，但設計師非常高興，因為可以自由地設計！這裡是房子的入口，前面是客廳，後端是廚房。設計的重點在於先為屋頂和牆壁打造出新的線條、形狀和動線來。
先拆除掉牆壁，然後才能思考空間規畫。
起居室變得非常明亮，簡潔的地板帶來很有質感的視覺。白色的牆壁和 LED 燈形成絕搭。滿目明亮的氛圍，空間感也更為擴大了。
由於這座公寓空間有限，設計師必須考慮到許多的結構細節。在未改造前，空間被劃分為幾個區塊：從廚房可以通往陽臺，一堵牆隔開了臥房和浴室。
中央區塊設置了一座很完備的儲藏室。客廳和廚房被整合為一處開放空間，既可作為用餐區，同時還擺放了電視可供休閒娛樂。
這些照片讓我們看到，一座房子如何從廢棄崩潰狀態，變身成充滿綠意的美麗住家！新的起居室有大片落地窗，一打開便可以通到寬敞的花園，充足的自然光流瀉進室內，讓屋子變得明亮又舒適。挑高的天花板和木質地板帶來清新舒暢的氣息。
這項專案是把一處狹窄的走廊，改造成一個明亮且具有多用途的空間。這裡放進了一座定製的置物櫃，貼牆設計，除了有層架和櫃子可以儲放各種各樣的物件，簡潔俐落的設計，加上很有氣氛的光線，讓這處走廊完全面目一新。
這個空間把廚房和起居室功能整合為一，整潔優雅的觀感讓人很想坐下來品茗。白色櫥櫃和木質地板完美結合，大型窗戶的小方格則讓自然光源源不絕流入室內。
最後這項專案是改建位於義大利的一間 18 坪住家。這間房子擁有很有趣的歷史背景，它是建造於 1905 年，裡面分為 3 個獨立區塊。整修完成後會是許多遊客想要試上一試的租屋處。
要瞭解這項專案，最好來看看平面圖。新的設計將所有空間重新配置，其中 2 / 3 的空間被用來當作客廳，其餘部分則被用為臥房和浴室。
如果你想給住家來個大變身，一定不能錯過以下文章～