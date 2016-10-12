改造前後： 5 個值得仿效的改造專案

房屋的改造向來就不是簡單事。可能的作法很多，但最重要的是你必須先有一個非常明確的計畫，然後才能讓建築師和設計師來接手。你必須要先問問自己以下的問題：

第一：我真正需要的是什麼？會有小孩嗎？需要更大的生活空間嗎？要第二間浴室嗎？需求可能包山包海的多。

第二：我有足够的起居空間嗎？想要更大的空間通常很難，尤其是當你住在一個公寓時。

第三：我有多少預算？

一旦你釐清了以上這些要點，就可以開始著手進行。在這本點子簿中，我們整理出五個非常成功的改造專案，提供你更多的靈感。現在就一起來看吧！