重燃料理熱情! 老派廚房的時尚蛻變實錄

改造後的廚房順眼多了！明亮寬敞的空間正是我們所期待的，天花板的時尚吊燈應記一功！

而舊有的淺綠色廚櫃組被拆除了，換來的是比較省空間的純白色、流理台表面為花崗石的廚櫃組合。舊有的流理台現在變成小小的吧台，視覺空間感頓時擴大了許多。右邊的是全新的不鏽鋼冰箱，非常符合整個空間的設計。

老掉牙的咖啡地板不見了，這個廚房現在是純白的大型磁磚的主場。

值得一提的是，餐廳的牆上裝上了平板電視節省空間；而電視櫃同時兼具收納櫃，讓屋主展示精美的杯盤。