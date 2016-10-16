重燃料理熱情! 老派廚房的時尚蛻變實錄

我們常常強調，廚房是家的靈魂，那麼設計怎麼可以馬馬虎虎呢？如果可以在一個寬敞、時尚又實用的廚房裡煮菜，在一個整潔的餐廳吃飯，相信菜餚會變得更美味以外，胃口也會變得更好！今天的改造個案主角不是一般的老磚屋或舊平房，而是一個位於阿根廷的「家的靈魂」——一個改造前老派到不行的廚房和餐廳！
改造前的廚房並沒有任何特色，整個用色和裝潢都顯得非常老派。
天花板的螢光燈管早已經不合潮流了，儘管燈已經全打開，感覺還是昏昏暗暗的。
廚櫃的選色是不常用到的淺綠色，或許是為了配合牆上帶有綠色條紋的磁磚吧？可是事實上，廚櫃奇怪的顏色跟咖啡色的地磚其實非常不合。櫃上的缺角直接的告訴屋主：「該把整個地方整修了吧‥‥‥」
改造前的餐廳的牆上居然被粉刷成綠色！飯桌和椅子也根本不配啊？牆上的「裝飾品」真的有讓空間變美嗎？那破牆‥‥‥還不趕快整修？
改造後的廚房順眼多了！明亮寬敞的空間正是我們所期待的，天花板的時尚吊燈應記一功！
而舊有的淺綠色廚櫃組被拆除了，換來的是比較省空間的純白色、流理台表面為花崗石的廚櫃組合。舊有的流理台現在變成小小的吧台，視覺空間感頓時擴大了許多。右邊的是全新的不鏽鋼冰箱，非常符合整個空間的設計。
老掉牙的咖啡地板不見了，這個廚房現在是純白的大型磁磚的主場。
值得一提的是，餐廳的牆上裝上了平板電視節省空間；而電視櫃同時兼具收納櫃，讓屋主展示精美的杯盤。
改造前的牆壁舖的是深淺綠相間的磁磚，配上淺綠色的老舊廚櫃組，任誰也提不起精神煮菜呀！
雖然說馬賽克早已經出現在公元前3000年，是一種非常古老的藝術風格，可是只要設計得宜的話絕對可以幫忙提升空間的時尚度喔。
改造後的牆壁以純白為基調，部分地方舖上了藍白色的馬賽克牆貼，容易清理又耐看。
重獲新生的廚房和餐廳看起來就是明亮又時尚，絕對能燃起我們對烹飪的熱情！這個經過專業設計師 Nicholas Pierry 改造的廚房，有符合你的口味嗎？
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