向大自然致敬: 木香與陽光纏繞的挑高美宅

天花板挑高的好處很多，最主要的除了減去原有的壓迫感之外，還可以同一時間增加收納空間，設計上也可以多很多選擇。

連接地面和一樓的是時尚的黑色螺旋型樓梯，不會為空間增添累贅感。樓梯旁邊的牆上放了數個木架來擺放書藉，書卷香和木香飄滿整個房子。