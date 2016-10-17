向大自然致敬: 木香與陽光纏繞的挑高美宅

天人合一向來都是古人所推崇的哲學境界，能夠與大自然融洽共處最好不過。大自然擁有洗滌心靈的能力，總是能帶我們遠離煩擾，尋找內在的寧靜。日本的建築也同樣貫徹了這樣的一個特點，利用木材和其他自然素材打造了一個與自然融合的起居空間。今天 homify 帶大家來到日本著名的名古屋市，參觀一所擁有純木和陽光完美搭配的挑高房子，保證讓你留下深刻印象。
這個由當地設計師Nobuyoshi Hayashi的巧手所打造出美房坪數雖然不大，但卻絕對舒適！
房子的外表十分簡約，簡單的外觀正正可以跟園子裡的楓樹互相輝映，直接地就把秋意帶回家了！門前的階級故意做成不對稱的樣子，添了一份隨意感。
剛進門就感受到那種暖暖的氣氛，家的感覺真的很好！
整個玄關的部分以深色純木為主，無論是天花板、地板或者是一旁的鞋櫃，統一的都走深色系路線。為了避免空間過於昏暗，牆壁於是粉刷成純白色，另外還加上一個設計特別的吊燈提供照明。
落地玻璃容許大量的自然光湧進客廳和餐廳，柔和的陽光映照著全木空間，很容易就可以讓人放鬆心情。牆上的磁磚板和半透光的窗子裝飾了空間，皮製的黑色沙發和天花板圓形吊燈也一同帶來變化。
天花板挑高的好處很多，最主要的除了減去原有的壓迫感之外，還可以同一時間增加收納空間，設計上也可以多很多選擇。
連接地面和一樓的是時尚的黑色螺旋型樓梯，不會為空間增添累贅感。樓梯旁邊的牆上放了數個木架來擺放書藉，書卷香和木香飄滿整個房子。
透明的特大玻璃窗和玻璃拉門讓室內外的空間幾乎無縫地連接起來，頓時增加了空間感。室外的露臺地板採用了灰色與室內的木地板區別開來，並且成為了小小的綠化空間，讓室外的植物跟室內的木頭互相配合，共同打造出舒適寧靜的空間。
全屋的窗戶統一地選用線條俐落的四方形，室外的吊燈跟餐廳裡的也完全一樣。露臺的底部舖滿了碎石，進一步讓大自然元素融入家居當中。
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