改造的字典裡沒有不可能! 擁有美麗磁磚地板的明亮系公寓

這是一項宛如奇蹟般的房屋改造專案！位於巴賽隆納的這座舊屋，由於經年失修，已頹圮到不堪入目。 OAK 2000 工作室接手進行時，發現這處舊宅仍有一些可取之處，設計師決定將它原有的木質框架和花案地板重新修整，加上新的現代化元素，讓它成為一座敞亮通風的住家。新打造的環境有著簡約的風格和北歐的美感，以下就來看看它變臉前後的巨大改變！
如果說一座浴室必須具備的基本功能，是提供住戶舒適的沐浴感受，這座空間就太讓人難以想像如何在裡頭達到放鬆清潔的目的了。陰影幢幢，憂鬱不堪，你能在裡頭待上幾分鐘呢？
改造後的這間浴室，有了明亮的燈光帶來愉悅的氛圍，周圍貼上白色瓷磚營造出清潔美觀的視覺。浴室內採用透明玻璃，分隔出淋浴空間和洗手檯。美麗的地板磁磚被保留了下來，和木質檯櫃構成搭配。採用不銹鋼的毛巾架讓沐浴時取用更方便。
新的廚房美觀大方，將多種功能集合到一個空間。一端連接到餐廳，白色堅固的桌面，配合上木質的桌腳，和地板的圖案互為呼應。木框窗戶也被保留了下來，質樸中散發出一股獨特的氣質。廚房的另外一端與起居室相通，讓空間暢行無阻。
黃色的燈光配上同色系的牆壁，非但未營造出溫馨的氣氛，反而讓這個空間顯得相當沈悶，視覺上令人喘不過氣來。整體氛圍宛如留在前一世紀，居住起來顯然很有壓迫感。
使用白色塗料做為主要色調，立刻讓整個空間明亮了起來，同時也創造了比之前更寬敞的錯覺。木造的門和花案地板被保留了下來。牆面上裝置了嵌入式的儲物空間，提供更多的儲藏功能，卻不破壞整體美感。
重新改造後的這個走廊十分美麗光亮！幾何型的圖案地板被保留了下來。設計師利用它狹長的特色，在天花板上裝置了長排燈具，光線映照在地板上，反射出光滑明亮的觀感。
改造後的這個房間呈現簡約時尚的風格，可以把它當作舒適的生活空間使用。白色的牆壁和天花板，散發出開放明朗的氣息來。黑白相間的地板搭配門上的黑邊框架，讓空間增添一抹現代華麗感。
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