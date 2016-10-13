改造的字典裡沒有不可能! 擁有美麗磁磚地板的明亮系公寓

改造後的這個房間呈現簡約時尚的風格，可以把它當作舒適的生活空間使用。白色的牆壁和天花板，散發出開放明朗的氣息來。黑白相間的地板搭配門上的黑邊框架，讓空間增添一抹現代華麗感。

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舊式公寓大變身: 保留古典餘韻的現代風美宅