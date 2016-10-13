這間位在巴西俊迪埃的簡單住宅非常適合不想住在公寓的人

起居空間裡同時容納了客廳和餐廳，自然光流瀉進室內，與光潔的地板瓷磚、白色牆面，一起散發出優雅的氣息。餐廳裡擺放了古典風格的餐桌和白色靠背椅，天花板懸下金屬色吊燈，創造出誘人的用餐環境。

客廳裏有一座定製的木質書架，可擺放各種裝飾品和家庭相片。兩座扶手椅搭配著花卉圖案，長型沙發則採用中性色系，與紅白藍相間的地毯構成和諧的視覺觀感。