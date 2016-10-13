這間位在巴西俊迪埃的簡單住宅非常適合不想住在公寓的人

有些人天生就不適合住在都市裡的公寓裏。他們喜歡接觸土地，最好有寬闊的空間，還有個沐浴在陽光下的花園。今天 homify 要帶你去參觀一座簡單溫馨的房子，它具備了完善的功能，還有開放式的大空間，花園裡還栽植了茂盛的植物。這座位於聖保羅的宅第是由 Vettori Arquitetura Jundia 工作室的專家們所打造，他們運用簡潔的線條和優雅的元素，為這座帶有傳統風格的房子塑造出迷人的風格。現在就一起來欣賞！
流線型的花園和小徑，與建築物直線條的外觀構成對比。由於房子座落的地面略呈傾斜，設計師索性利用這項特點，將後院打造成一個自由開放的領域，充份利用自然光來創造更敞亮的居家氛圍。後門的周圍設計成一大片有著繁茂植物的花園，可供休憩運動，令人嚮往不已！
住宅正門有著傳統建築的元素，像是屋頂上的瓦面、圓弧形的頂蓋，車庫上的屋頂則是採用直線條設計。前庭的花園鬱鬱蔥蔥，種植著不同種類的植物，讓人眼目一新，彷彿正在迎接客人來訪。外觀採用灰白色系，營造出優雅的個性美。
起居空間裡同時容納了客廳和餐廳，自然光流瀉進室內，與光潔的地板瓷磚、白色牆面，一起散發出優雅的氣息。餐廳裡擺放了古典風格的餐桌和白色靠背椅，天花板懸下金屬色吊燈，創造出誘人的用餐環境。
客廳裏有一座定製的木質書架，可擺放各種裝飾品和家庭相片。兩座扶手椅搭配著花卉圖案，長型沙發則採用中性色系，與紅白藍相間的地毯構成和諧的視覺觀感。
內部裝潢採取多功能設計。光滑的流理台、餐桌、櫥櫃搭襯出整潔的觀感，更賦予整個空間簡單優雅的氣質。廚房裡所有的裝置都以實用為導向，作菜的同時還能同時和家人互動，是一個家庭溫馨小聚的絕佳場所。
在這個房間裏，木質地板和灰色牆壁為空間增添溫馨柔和的氛圍，和木製的傢俱相互呼應，讓人感到十分舒適放鬆。窗外流入源源不絕的自然光，將空間變得清新明朗。白色床組搭配上綠色織毯，簡單卻不失活潑個性。
這處陽臺是傳統巴西建築的必備設施，面朝開放式的花園綠地，讓生活空間可以從室內銜接到戶外的休閒活動，屋主可以在這裡與家人共聚或接待訪客。簡單的傢俱陳設是由金屬結構和天然纖維材質所製成，確保使用起來舒適，搬動時也不費力。
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