紅美黑大方! 5 棟黑色外觀的住宅

“黑”，有著各種層次的“黑”。在鄉野田園之間，常常看到有著山牆設計的房屋，儘管採用黑色門面，它們卻給人一種輕鬆平和的感覺。這座鄉居採用帶有紋理的外牆，搭配上舖滿石頭的小徑，一路朝著斜坡走去，可以感受到隱約的舞臺效果。田園居，原來也可以創造出這麼新奇有趣的格調！

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