紅美黑大方! 5 棟黑色外觀的住宅

黑色，是極有個性的顏色。自帶強大氣場，黑暗、沉重，天生硬裡子！儘管它給人的印象有時較為負面，但是如果能將它套用到一些合適的建築外觀上，甚至拿來當作門面，它所呈現的豪華大器，恐怕不是其他常用色彩所能相比！今天 homify 要介紹 5 棟採用黑色外觀的住宅，每一棟都具有十足特色，現在就一起來參觀！
宇佐見建築設計室的專家們賦予這間住宅現代化的樣貌，粗糙感的黑色外觀讓人一看就難忘。平頂建築入口是一個大型門面，外部附有一座造型簡約的陽臺。室內採用色澤明亮的天然木材，打造出鮮明對比的觀感來。整座建物予人平靜沈穩的個性化印象。
外觀採用帶有光澤感的黑色金屬門牆，和二樓的白色窗框及一樓入口的外牆構成強烈的對比，整體呈現出成熟幹練的風範！儘管造價並不昂貴，但這款黑卻給人低調華貴的印象，堪稱物超所值之作。
在大雪冰封的北海道冬天，天地間矗立著這麼一座黑白相映的平房。它是 TAC 一級建築士事務所的傑作。長型的一層樓設計已顯不凡，加上白雪覆蓋著黑色門面，有如黑白電影中無聲的一景，如夢似幻卻又充滿了魔力！設想如果為它換上另一種色調，還會有如此強大的魅力嗎？
這棟十足吸睛的建築物，外形設計得宛如一座藝術品！從外部看去，似乎可以看到牆內的設置，但各個角度雕琢得如此精巧，卻又讓你難以一窺究竟。屋頂部分採取開放式設計，像是擁抱著晴朗的藍天，卻又以黑色牆面包覆起室內，嚴密地保護起住家的隱私。
“黑”，有著各種層次的“黑”。在鄉野田園之間，常常看到有著山牆設計的房屋，儘管採用黑色門面，它們卻給人一種輕鬆平和的感覺。這座鄉居採用帶有紋理的外牆，搭配上舖滿石頭的小徑，一路朝著斜坡走去，可以感受到隱約的舞臺效果。田園居，原來也可以創造出這麼新奇有趣的格調！
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