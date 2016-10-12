有工業風元素的現代大農舍

能夠生活在寧靜的鄉間，是一件非常幸福的事情。每天望著數不完的綠意，呼吸沒有汙染的清新空氣，心能不開闊，身能不放鬆嗎？那麼如果你能幸運地過上田園生活，你會希望住在什麼樣的家裡呢？

我們這次的改造專案，將要帶你欣賞一間挑高的老農舍，在經由專家打造後，變身為獨具現代感的美麗田園住宅。與一般我們所想的鄉間小屋不同，改造後的農舍帶有工業風的元素，並且十分現代有型！

好吧！我們知道老農舍實在跟工業風以及現代感難以沾上邊，所以趕快讓我們欣賞改造的過程，親眼見證吧！