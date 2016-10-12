有工業風元素的現代大農舍

能夠生活在寧靜的鄉間，是一件非常幸福的事情。每天望著數不完的綠意，呼吸沒有汙染的清新空氣，心能不開闊，身能不放鬆嗎？那麼如果你能幸運地過上田園生活，你會希望住在什麼樣的家裡呢？
我們這次的改造專案，將要帶你欣賞一間挑高的老農舍，在經由專家打造後，變身為獨具現代感的美麗田園住宅。與一般我們所想的鄉間小屋不同，改造後的農舍帶有工業風的元素，並且十分現代有型！
好吧！我們知道老農舍實在跟工業風以及現代感難以沾上邊，所以趕快讓我們欣賞改造的過程，親眼見證吧！
從正面看這間農舍，你會發現它的建築架構十分地傳統，包括可愛迷人的老紅磚，以及大面積的茅草屋頂，而正面以及側面的大片玻璃門與窗，以及上面的黑色金屬的框架則是工業風的元素，
看看施工中的內部，建築師保留了原本老農舍的美麗餘韻，例如支撐起整個建築的木頭樑柱。除了可以看到過去的印記外，建築師也將內部的結構重新整修，讓室內看起來更為新穎美麗。
從二樓可以看到現代化的廚房與餐廳。設計師選擇了時尚的白色作為廚房的主色調，並且設置了一個木製的流理台，而木頭的質地以及混凝土地板形成了鮮明卻美好的對比。老式的圓弧形窗戶，則讓負責掌廚的人能夠一邊望向屋外的綠意，一邊做出美味的料理。
從踏上階梯開始，地面的材質就從冷冰冰的混凝土變成溫暖的木頭。在這個角度還可以看到木頭樑柱的線條，以及黑色金屬的樓梯扶把所交織出的畫面。
樓梯的扶手採用金屬材質，黑色的鋼所製成的框架提供了良好的堅固性，並且為室內帶來了現代感與工業風的氣息。
你是不是也覺得，在整修過的農舍中，似乎能夠被田園氣息環繞，享受著現代感的居家生活?
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