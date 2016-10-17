拒絕雜亂無章! 老公寓變身精緻時尚的家

美國科學教育家比爾·奈 Bill Nye 曾說，進化是所有生物學中一切生命科學的基本思想。生命中的一切，都需要隨著時代進化、成長和演變。要讓這一切發生，需要有愛和關懷。今天我們要帶你去參觀一座古舊的老式公寓，從雜亂無章的無趣面貌，變成一座夠格登上時尚裝潢雜誌的現代精緻住家。它是 Moohoi Architects 建築師團隊的傑作，現在就讓我們一起來走近細看！
第一眼看到，就是陳舊的景象，毫無生氣又單調乏味。家的外觀，應該是要讓人感到自豪，即使不華美，至少也要有家的味道。但是這裡所顯示的，卻是又舊又髒的磚牆，綠色的陽臺更是暗沈到令人絕望。
從一樓望去，雖然樹木和植物相當繁茂，但是周圍雜草叢生，呈現出凌亂景象。滿眼綠意雖然很理想，但若缺乏整理和美化，花園容易淪為植物蔓生的亂象，再加上器皿設備隨處擺放，很可能會影響到住家風水！
在設計師動手之前，先來看看住宅內的景況。儘管這家人試圖將房子裝潢成自己想要的風格，但也許是過猶不及，雕塑品、裝飾品和家居用品到處亂放，看來有如一片垃圾堆，沒有主題風格可言，加上刺眼的燈光，讓混亂景象更加惡化。
設計師決定從外打造起，先是給建築物外牆的上部換上淺色的木條板牆，下部則是繁複的石磚，整體風格立即變得很有藝術氛圍，遠遠優過原先的紅色磚牆。設計師同時移植來一顆美麗的樹，經過精心修剪的外形，正可為這個家製造一些隱私感。
接著來看看重新打造後的陽臺，現在它已經煥然一新。園藝工具已被移走，植栽也經過修剪。設計師在此安裝了一個現代感光滑的木甲板，打上柔和的光線，並將室內的雕像搬移到庭院的角落裡，為這處空間創造出一股和平禪意的氛圍。
往室內移動，可以看到這裡改採簡約路線裝潢，運用淺色木材和白色粉牆打造出中性化的空間。重新安裝上一面大型玻璃窗，讓自然柔和的外部光線能夠透入室內。天花板上懸掛著吊燈，在夜間發出柔和美妙的光芒，讓人感到身心都放鬆了下來。
如果你喜歡這項改造專案，絕對不能錯過以下文章：