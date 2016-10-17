拒絕雜亂無章! 老公寓變身精緻時尚的家

美國科學教育家比爾·奈 Bill Nye 曾說，進化是所有生物學中一切生命科學的基本思想。生命中的一切，都需要隨著時代進化、成長和演變。要讓這一切發生，需要有愛和關懷。今天我們要帶你去參觀一座古舊的老式公寓，從雜亂無章的無趣面貌，變成一座夠格登上時尚裝潢雜誌的現代精緻住家。它是 Moohoi Architects 建築師團隊的傑作，現在就讓我們一起來走近細看！