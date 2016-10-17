5 間小且時尚的廚房

在日本許多住家裡，空間不大，對於居家必備的廚房，如何在有限地坪上設計出麻雀雖小、五臟俱全的功能，是個需要動腦的課題。能夠設計出功能齊全的廚房還不算終極目標，如果你還希望裝潢出具有時尚感的廚房，讓人在裡頭作菜烹飪時，能夠盡情享受很有質感的生活，就真的需要專家們貢獻一些心力了！以下我們要介紹五款格局小巧，卻又十分時尚的廚房設計，現在就一起來參觀！
在這處設計得很緊湊的廚房裏，可以看到設計師採用灰藍色為基調，打造出動線流暢讓烹調更為順手的空間。木材的質感搭配上很有古董氛圍的金屬質材，創造出既質樸又新穎的氣質。最讓家庭主婦興奮的是它擁有許多收納空間，可以將心愛的器皿分門別類收拾得整齊得宜！
「與親朋好友同聚，共享歡樂時光」是這座廚房的設計概念。廚房櫃檯和餐廳緊密相連，為視覺創造出大空間的錯覺。置物櫃架採取開放式設計，位置比一般視線稍高，取用時更為方便，同時也解除了小廚房常有的壓迫感。連接著烹飪區的一旁設置了餐桌，擺上色彩明豔的座椅，搭配上木質的地板，用餐時的心情更加愉悅了。
這是一對夫妻所住的小公寓，在小巧的起居室中央設置了一座迷你小廚房。這和一般傳統式家庭總把廚房分配到住家角落上相較，顯然是個很大膽的設計！為了不讓烹飪的用品及過程全都露出來，櫃檯的高度特意設得高一些。空間中大量運用木質材料，和座椅的配色共同創造出溫馨活潑的感覺。
位於新瀉縣的這座住家有間美麗可愛的廚房。它將洗手台和灶台都集中在一個櫥台上，櫃台底下有大容量的收納空間，把所有烹飪需要的功能都集中於一處，煮飯時更為簡便。厚木製成的天花板和橫樑，將頂上空間分隔成大膽醒目的區塊，和地板、櫥櫃及門窗構成調和的視覺。這樣的空間已將所有需求統合為一，廚房面積不大，卻也絲毫不覺狹隘，觀感上相當時尚新穎。
這款簡約風的設計堪稱是狹窄空間的最佳夥伴。設計師在這裡採用大量的白色創造出亮麗吸睛的氛圍，讓空間顯得較實際更為寬敞，同時以明亮的花色地板，為廚房添加溫馨可愛感。修長的冰箱、牆壁上的儲物空間，以及長型的流理台，堪稱功能一應俱全，同時營造出時尚風格感，是小空間的好搭檔。
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