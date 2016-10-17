5 間小且時尚的廚房

這款簡約風的設計堪稱是狹窄空間的最佳夥伴。設計師在這裡採用大量的白色創造出亮麗吸睛的氛圍，讓空間顯得較實際更為寬敞，同時以明亮的花色地板，為廚房添加溫馨可愛感。修長的冰箱、牆壁上的儲物空間，以及長型的流理台，堪稱功能一應俱全，同時營造出時尚風格感，是小空間的好搭檔。

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