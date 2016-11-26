預置屋: 7 個在你購屋前必知的撇步

購屋是一個非常漫長且需要許多研究以及討論的過程，其高潮迭起甚至可以比擬十月懷胎生產了。要尋找一間夢想中的家的確是相當困難，而當你拿到新家的鑰匙時，心中的大石應該才會落下。除了房子的結構與外觀，價格以及施工期想必是屋主們最在意的元素了。施工期較一般傳統房屋還要短，價格也較為低廉的預置屋順理成章地成為屋主們的另外一項選擇。
為了要讓正在考慮購買預置屋的你有點概念，我們今天要傳授 7 個在你購買預置屋前必知的撇步，希望你能對預置屋有初步的認識，因此更能決定要採用哪種設計以及模式，進而早點拿到夢想之家的鑰匙。
現在就一起看這些撇步吧!
當然，當你聽到預製屋的時候，你第一個會擔心的想必是成本會不會很貴呢？如同我們剛才稍微提到的，答案是否定的。預製房屋，無論是使用木材或混凝土，成本通常都是普通磚建房屋的 50%，由於購買現成的零件以及素材可以降低施工成本，因此購買預置屋比購買一般的房屋還要來得低廉。
一般以磚頭建成的房子的施工期至少需要 90 天，但是預置屋大約只需要 3-6 週的時間就可以完成房子的結構。圖中這個由 URBAN 設計公司所打造的房子便是使用輕質地建材的低成本預置屋，而你會發現預置屋的設計也能十分獨特美觀。
預置屋的維護方式類似於傳統的磚建房屋，每五年就該檢查維護一下電器以及液壓，這樣子房子才能夠常保
青春。如果是木製的房屋的話，建材一定要因應當地的氣候做處理。如果當地的天氣潮溼，那麼便要避免購買原木建成的房子，而使用混凝土板的話，要確保建材有經過防水的處理。
木頭建成的房子能散發溫暖且柔和的質感，是許多人的首選，但是相對的也需要更頻繁的維護。混凝土的預置屋相較之下比較不需要頻繁性的維護，也較能適應不同的天氣。你可以在考慮到各種條件後，決定到底要用哪種素材。
即使是成本較為低廉的預置屋，設計師也不會因此犧牲掉美感，但是越簡單的設計當然越能節省成本。大窗戶、大陽台這兩個要素能讓你的房子看起來更現代且住起來更舒適。簡單的長方形結構都非常適合混凝土的建築，至於木製房屋的話，傳統的人字形屋頂的結構最受歡迎。
預置屋的外型通常不會過於複雜，如果你喜歡豐富有層次的設計風格的話，那不如在室內的裝潢多花點心思吧。例如圖中的這個起居空間利用了許多的元素以及圖樣，讓室內散發溫暖以及獨特的個性。
如果你的家是使用木頭結構的話，那必須要頻繁地維護。千萬不要讓家裡因為日曬雨淋而失去了原本的美麗樣貌。
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