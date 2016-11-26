預置屋: 7 個在你購屋前必知的撇步

購屋是一個非常漫長且需要許多研究以及討論的過程，其高潮迭起甚至可以比擬十月懷胎生產了。要尋找一間夢想中的家的確是相當困難，而當你拿到新家的鑰匙時，心中的大石應該才會落下。除了房子的結構與外觀，價格以及施工期想必是屋主們最在意的元素了。施工期較一般傳統房屋還要短，價格也較為低廉的預置屋順理成章地成為屋主們的另外一項選擇。

為了要讓正在考慮購買預置屋的你有點概念，我們今天要傳授 7 個在你購買預置屋前必知的撇步，希望你能對預置屋有初步的認識，因此更能決定要採用哪種設計以及模式，進而早點拿到夢想之家的鑰匙。

現在就一起看這些撇步吧!