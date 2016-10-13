通常人們對於樓梯沒有什麼外觀上的期待或是妝點它的熱情，對於你來說，你是不是也覺得樓梯單純只是連結家中不同樓層以及區塊的結構呢? 其實只要利用一些簡單的素材與裝飾元素，樓梯這個空間除了能提供實用性外，也能化身成為家中的美麗角落。
你可以使用植物 噴泉以及石頭等天然素材裝飾樓梯，為家中帶來平和的氛圍。這次的點子簿我們就要為你介紹 18 個有石頭跟流水庭院的絕佳樓梯設計，相信看完之後你應該會對樓梯改觀!當然，如果你需要任何設計上的靈感或協助，我們的專家都很樂意協助你!
以中色系為主的這個樓梯空間採用了木頭的階梯地板，搭配白色的側邊線條，加上玻璃的阻隔板後更顯高雅。樓梯下方只是簡單地以大量的石頭鋪成像是地毯一樣的區域，立刻讓樓梯顯得不平凡
這個樓梯旁以及下方有非常大的留白空間，因此設計師將此鋪上了滿滿的白色石頭，然後在中間種植了簡單的小樹。最特別的是，樓梯的下方設置了照明的設備，因此晚上燈光還能打在這個小庭院上。
這個以大理石磁磚為素材的階梯散發著高雅的氣息，透明的玻璃阻隔板在視覺上美觀外，也有強大的實用性。數個石頭佔據了樓梯旁的留白空間，為較為冷調的空間帶來了生命力。
深色的木頭與亮眼的玻璃形成絕佳的對比，白色的牆面以及透明的玻璃也讓空間感覺更寬闊。樓梯下方擺放了石頭以及大理石的圓形步道，感覺簡單又高貴。
如果你的空間許可的話，不如參考這個設計，讓大樹進駐你的家吧! 樹木的綠意以及木頭的顏色，是不是讓人一看就很放鬆呢?
這個深色的樓梯設計為我們展示了照明的重要性。打在階梯以及植物上的燈光，讓樓梯這個空間更有氣氛。
深色的階梯搭配了小面積的白色，這樣的對比是不是更有層次呢? 樓梯下方設置了小水池，感覺更有生命力，好像也讓人覺得能有招財的功效呢!
這個樓梯下的美麗水池太像是一個藝術品了! 與木頭地板幾乎無阻隔的設計在視覺上十分令人驚豔，而佇立在水中央的植物，更構成了美好的畫面。
這些階梯看起來像是懸浮在空氣中，如同充滿立體感的藝術裝置一樣。樓梯下的空間走極簡主義的裝飾方式，簡單的植物造景有錦上添花的功用。
如果你喜歡傳統的設計，那麼不同花樣的鍛鐵樓梯是最好的選擇。在樓梯下方設置一個小水池，則能更加襯托樓梯雕花的美。
沒有扶手的樓梯在視覺上看來十分有設計感，然而可能比較不適合有小孩或是長輩的家庭。而在這樣的樓梯旁鋪上石頭以及種上綠色植物，是不是美得像一幅畫呢?
裝飾樓梯區域最簡單的方法，就是擺上一個有特色的藝術品，例如雕塑品，打造出一個讓人一眼就看到的焦點。
紅色調的木頭樓梯配上火山岩的石頭地板，堆疊出非常豐富的層次。
在樓梯旁設置了這樣的小瀑布，流水的聲音能夠蓋過走路的雜音，讓人心情感到更為平和。
深色的樓梯搭配上滿滿綠意的牆面，讓原本獨立存在會過於生硬的設計變得更有來自自然的溫度。
混凝土的階梯在溫暖的燈光照射下顯得不生冷，白色的石頭地毯讓極簡的空間略帶高雅。
在樓梯旁設置座椅，能夠讓這個留白的空間變身放鬆的角落。
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