通常人們對於樓梯沒有什麼外觀上的期待或是妝點它的熱情，對於你來說，你是不是也覺得樓梯單純只是連結家中不同樓層以及區塊的結構呢? 其實只要利用一些簡單的素材與裝飾元素，樓梯這個空間除了能提供實用性外，也能化身成為家中的美麗角落。

你可以使用植物 噴泉以及石頭等天然素材裝飾樓梯，為家中帶來平和的氛圍。這次的點子簿我們就要為你介紹 18 個有石頭跟流水庭院的絕佳樓梯設計，相信看完之後你應該會對樓梯改觀!當然，如果你需要任何設計上的靈感或協助，我們的專家都很樂意協助你!