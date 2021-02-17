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40 個設計小廚房的絕佳方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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在空間有限的現代住家中，要讓每個生活區域都能寬敞開放是滿兼具的任務，也因此我們經常會提供你們一些小空間的擴大佈置術以及小訣竅。試想一下，現代的住宅其實背負著龐大的責任，既要功能齊全且實用，還要同時美觀。而在一個家中，廚房是需要妥善規劃收納區域的空間，才能方便掌廚的人不會一邊煮菜，一邊感到 火大，導致煮出來的料理的美味度減低。

面積狹小的空間的好處是能夠讓人感到更親密，並且更加溫暖，然而在規劃廚房的時候，有許多要考慮的要素。例如，在小空間內，照明是非常重要的，過於昏黃或是過於冷色調都不是很適合廚房。設計小廚房的時候，也有一些值得筆記的小訣竅，例如使用有鏡面效果的平台或是櫥櫃，能夠讓廚房看起來比實際還要寬敞。

如果你的家中成員非常喜歡烹飪的話，想必會有許多各式的廚具以及廚房家電用品。如果是這樣的話，大面積以及良好的收納功能就非常重要。系統櫃、抽屜、櫥櫃以及壁面層架絕對是不可或缺的，而能夠節省空間的摺疊門也是非常適合的設計。

為了讓你更清楚要如何設計一個小廚房，博取更多的空間，並且讓你料理的時間更加愉悅，我們為你整理了 40 張圖，讓你直接看看設計小廚房的絕佳方法。跟著我們的腳步，你也能成為自己的設計師，將你的小廚房設計地更美麗且更有條理。

1. 利用牆間轉角所設計的三角抽屜是節省空間的絕佳廚房設計規劃！既美觀又有趣，非常有設計感。

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper 廚房
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

轉角概念的延伸L形廚房，也有內嵌洗衣機形式的廚房規劃設計，讓每個大家電也一起服貼收納。

L型小宅廚房 微．櫥設計/We．Design Kitchen 現代廚房設計點子、靈感&圖片 廚房
微．櫥設計/We．Design Kitchen

L型小宅廚房

微．櫥設計/We．Design Kitchen
微．櫥設計/We．Design Kitchen
微．櫥設計/We．Design Kitchen

2. 白色調能夠讓小廚房看起來比實際上還大，整個空間都有一種柔和的延伸感，讓原本的小空間不再壓抑！

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop 廚房 Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
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3. 壁面的收納櫃是小廚房必備的設計，開放式的超大儲物空間，最大化的利用了流理台上方的空餘空間，簡約又美麗～

Peponi House STUDIO [D] TALE 廚房
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

4. ㄇ字型的廚房能夠妥善利用每個角落，雖然這個廚房空間不大但是每個角落都獲得了很好的利用，井井有條！

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
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5. 隨著牆面而設計的長桌是小公寓結合餐廳與廚房空間的妙招

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 廚房長凳套
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
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6. 又一個有放大面積效果的白色廚房，不僅設計簡潔而且還有超大的儲物空間，既美觀又實用的設計！

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living 廚房收納櫃與書櫃
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
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7. 可以當餐桌又可以身兼料理台的吧檯非常適合小面積住家，加上暖光吊燈後整個空間都有一種溫暖又舒適的感覺~

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
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8. 有鏡面效果的家電也是好法子，直接讓空間感“加倍”～

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura 廚房
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
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9. 或是有光澤感的壁面以及流理台，在提升廚房層次感的同時還透著一種獨特又有魅力的個性~

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração 廚房 陶器 Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

10. 從天花板到地面都設置滿滿的收納櫃，現在你不用再擔心收納空間不夠啦～

homify 廚房 MDF White
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11. 光澤感的家電也是好選擇，光影交錯是提升空間感的一個好辦法！

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 廚房 White
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

12. 白色的壁面搭配黑色的流理檯面也適合小廚房喔～

homify 廚房 花崗岩 Black
homify

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13. 不要因為廚房小就不敢嘗試鮮豔的顏色，局部使用黃色其實可以讓廚房更獨特又不狹窄

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura 廚房長凳套
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

14. 時尚而現代，這個廚房簡單而實用

Casa R, Architrek Architrek 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Architrek

Architrek
Architrek
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15. 局部利用磁磚能夠讓視覺不感壓迫

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

16. 光滑的流理台讓廚房更清新

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L 廚房
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

17. 深藍色的櫥櫃搭配混凝土牆面是獨特的選擇

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
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18. 不敢讓整間廚房過於鮮豔，那麼就小面積地使用黃色吧

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Donakaza

Donakaza
Donakaza
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19. 一款非常小清新的廚房/廚具設計圖例，把所有的廚具以及碗盤全部收在這樣的櫥櫃裡，美觀好整理

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME 廚房 實木 Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
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20. 伸縮式的流理台是小廚房才有的智慧設計

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green 廚房
Schmidt Palmers Green

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Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
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21. 黑色與鮮豔色形成反差，這間廚房活潑有個性

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design 廚房
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

22. 特殊的裝飾品能轉移人們對面積的注意力

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
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23. 全白的系統櫃十分潔淨

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon 廚房照明
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

也是全白系統櫃，二字形廚房讓工作區分與動線更游刃有餘。

一家四口的舒適空間，揉合大氣與優雅的幸福居家。, 青築制作 青築制作 廚房 厨房水槽,财产,橱柜,下沉,台面,厨房用具,室内设计,厨房,家电,轻敲
青築制作

一家四口的舒適空間，揉合大氣與優雅的幸福居家。

青築制作
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24. 吧檯桌能讓廚房更有型

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura 餐廳
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
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25. 將廚房與餐廳做連結是現代家庭常見的設計

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
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26. 你敢嘗試鮮黃的系統櫃搭配銀色的牆面嗎?

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

27. 滿滿的儲物櫃讓所有廚具以及碗盤都能乖乖地待在所屬的位置

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
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28. 這間小廚房很有沉穩的氣息

Cozinha, DecaZa Design DecaZa Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片 MDF Multicolored
DecaZa Design

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

29. 木頭的流理台讓小廚房飄散溫暖氣息

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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30. 中性色系的磁磚地板能讓空間更寬敞

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design 廚房
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

31. 白色配上亮眼的藍綠色，廚房空間現代有型

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

32. 鄉村風格的廚房別緻可愛

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル 廚房
Cottage Style / コテージスタイル

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Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
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33. 馬賽克磁磚能讓牆面更有變化

COZINHA PEQUENA E CHARMOSA, Rachel Avellar Interiores Rachel Avellar Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Blue
Rachel Avellar Interiores

Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores
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34. 不同功能的收納櫃則幫助你更容易找到所需的用品

Cozinha Apartamento C|L, Humanize Arquitetura Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura
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35. 白色搭配木頭框洋溢著溫馨氣息

COZINHA, ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
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36.灰色搭配白色的儲物櫃是美好的對比

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
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37. 黑板的牆面可以讓你寫下當天的料理食譜

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
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38. 如果廚房小，那家電的尺寸也要縮小

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Donakaza

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Donakaza
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39. 這間小廚房很有美式餐廳的風格，有種麻雀雖小五臟俱全的感覺～

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
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40. 全木的櫃子搭配白色牆面讓人感到很舒適自在

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

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