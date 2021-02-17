40 個設計小廚房的絕佳方法

在空間有限的現代住家中，要讓每個生活區域都能寬敞開放是滿兼具的任務，也因此我們經常會提供你們一些小空間的擴大佈置術以及小訣竅。試想一下，現代的住宅其實背負著龐大的責任，既要功能齊全且實用，還要同時美觀。而在一個家中，廚房是需要妥善規劃收納區域的空間，才能方便掌廚的人不會一邊煮菜，一邊感到 火大 ，導致煮出來的料理的美味度減低。

面積狹小的空間的好處是能夠讓人感到更親密，並且更加溫暖，然而在規劃廚房的時候，有許多要考慮的要素。例如，在小空間內，照明是非常重要的，過於昏黃或是過於冷色調都不是很適合廚房。設計小廚房的時候，也有一些值得筆記的小訣竅，例如使用有鏡面效果的平台或是櫥櫃，能夠讓廚房看起來比實際還要寬敞。

如果你的家中成員非常喜歡烹飪的話，想必會有許多各式的廚具以及廚房家電用品。如果是這樣的話，大面積以及良好的收納功能就非常重要。系統櫃、抽屜、櫥櫃以及壁面層架絕對是不可或缺的，而能夠節省空間的摺疊門也是非常適合的設計。

為了讓你更清楚要如何設計一個小廚房，博取更多的空間，並且讓你料理的時間更加愉悅，我們為你整理了 40 張圖，讓你直接看看設計小廚房的絕佳方法。跟著我們的腳步，你也能成為自己的設計師，將你的小廚房設計地更美麗且更有條理。