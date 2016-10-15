13 種適合小空間的衣櫥設計

將衣服以及各類織品們有條理地整理好可以終結你早上混亂的時間，讓你更有效率地過日子。如果你的家並不大，沒辦法把所有的衣物垂掛或是排列地一目瞭然也沒關係。我們今天為你整理了 13 個適合小空間的衣櫥設計，不論是利用簡單的布簾或是鏡面，你都可以讓你的衣櫥簡單卻具有強大的功能。
準備好了嗎? 跟我們一起欣賞這 13 種設計吧!
這個結合了床鋪以及櫥櫃功能的聰明設計絕對是小空間的夢幻逸品。家裡似乎只要有一個這個大家具就能將所有的生活機能一網打盡。
櫥櫃是小空間的好朋友。所以，你可以依照你想要的設計與最喜歡的顏色，選擇最適合的材質。
不想要讓臥室變得狹窄的話，那你可以參考這間衣櫥使用布簾的方式。當布簾拉起來的時候所有的衣物都能消失在眼前，又部會像實體的牆面一樣讓空間感覺太過擁擠。
如同剛才所說的，實體的牆面會讓不大的空間看起來更加擁擠，因此與其設計一道牆，不如像上圖一樣用玻璃門吧!玻璃門的好處是這樣的設計還能讓你的房間感覺更有時尚感。
衣櫥中設有鏡面的話，能夠利用鏡子的反射讓室內看起來比實際上還要大。
上圖這種使用拉門的衣櫥設計，能夠節省傳統門所占去的空間。
將衣櫥打造出密集的收納格，可以將你的各類衣物收得整整齊齊，相信你會更快速找到所需的衣物。
開放式的牆面衣櫥是適合小空間的設計之一，多個層架也能讓你把各類衣物收拾得有條有理。
這是利用鏡面讓衣櫥感覺比實際寬敞的第二個實例，也是最不費力的空間擴大術。
利用屋頂的角度以及角落的空間，設計成衣櫥的空間是非常聰明的想法。
與上圖有異曲同工之妙，如果家中有難以設計的斜角的話，可以依照角度設計出相應的衣櫥。而我們的專家能夠提供你設計的相關建議。
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