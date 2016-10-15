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13 種適合小空間的衣櫥設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Warren Mews House - Fitzrovia, TG Studio TG Studio 更衣室
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將衣服以及各類織品們有條理地整理好可以終結你早上混亂的時間，讓你更有效率地過日子。如果你的並不大，沒辦法把所有的衣物垂掛或是排列地一目瞭然也沒關係。我們今天為你整理了 13 個適合小空間的衣櫥設計，不論是利用簡單的布簾或是鏡面，你都可以讓你的衣櫥簡單卻具有強大的功能。

準備好了嗎? 跟我們一起欣賞這 13 種設計吧!

1. 與床結合的多功能衣櫥

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker 客廳儲藏櫃
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

這個結合了床鋪以及櫥櫃功能的聰明設計絕對是小空間的夢幻逸品。家裡似乎只要有一個這個大家具就能將所有的生活機能一網打盡。

2. 櫥櫃

Gwel an Treth Perfect Stays 更衣室
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

櫥櫃是小空間的好朋友。所以，你可以依照你想要的設計與最喜歡的顏色，選擇最適合的材質。

3. 暗色系

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch 更衣室
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

雖然說明亮的白色能讓小空間看起來更寬敞，但上圖這種暗色系可以讓衣櫥更有沉穩感。

4. 布簾的妙用

Каменный лофт, CO:interior CO:interior 臥室
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

不想要讓臥室變得狹窄的話，那你可以參考這間衣櫥使用布簾的方式。當布簾拉起來的時候所有的衣物都能消失在眼前，又部會像實體的牆面一樣讓空間感覺太過擁擠。

5. 玻璃取代牆面

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dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
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如同剛才所說的，實體的牆面會讓不大的空間看起來更加擁擠，因此與其設計一道牆，不如像上圖一樣用玻璃門吧!玻璃門的好處是這樣的設計還能讓你的房間感覺更有時尚感。

6. 光線

Dressing Room TG Studio 更衣室
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

利用自然光以及充足的衣櫥照明，你的小衣櫥看起來也會更加寬敞。

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7. 鏡面

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bo | bruno oliveira, arquitectura

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衣櫥中設有鏡面的話，能夠利用鏡子的反射讓室內看起來比實際上還要大。

8. 拉門

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Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
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上圖這種使用拉門的衣櫥設計，能夠節省傳統門所占去的空間。

9. 密集收納格

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DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
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將衣櫥打造出密集的收納格，可以將你的各類衣物收得整整齊齊，相信你會更快速找到所需的衣物。

10. 牆面衣櫥

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH 更衣室
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
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開放式的牆面衣櫥是適合小空間的設計之一，多個層架也能讓你把各類衣物收拾得有條有理。

11. 反射

Begehbare Kleiderschränke, Müller Wohnart Müller Wohnart 更衣室儲藏櫃 複合木地板 White
Müller Wohnart

Müller Wohnart
Müller Wohnart
Müller Wohnart

這是利用鏡面讓衣櫥感覺比實際寬敞的第二個實例，也是最不費力的空間擴大術。

12. 角落

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio 更衣室
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

利用屋頂的角度以及角落的空間，設計成衣櫥的空間是非常聰明的想法。

13. 斜角

Корица с молоком, Reroom Reroom 更衣室
Reroom

Reroom
Reroom
Reroom

與上圖有異曲同工之妙，如果家中有難以設計的斜角的話，可以依照角度設計出相應的衣櫥。而我們的專家能夠提供你設計的相關建議。

延伸閱讀: 20 個適合小空間的衣櫥 (並且容易複製)

紅美黑大方! 5 棟黑色外觀的住宅
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