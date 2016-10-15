13 種適合小空間的衣櫥設計

將衣服以及各類織品們有條理地整理好可以終結你早上混亂的時間，讓你更有效率地過日子。如果你的家並不大，沒辦法把所有的衣物垂掛或是排列地一目瞭然也沒關係。我們今天為你整理了 13 個適合小空間的衣櫥設計，不論是利用簡單的布簾或是鏡面，你都可以讓你的衣櫥簡單卻具有強大的功能。

準備好了嗎? 跟我們一起欣賞這 13 種設計吧!