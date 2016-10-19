搶救發霉屋! 時尚幹練的現代美宅

看過許多老宅翻新的案例，你絕不曾看過一個如此令人振奮的改造專案！今天 homify 要帶你去參觀一處位於葡萄牙北部布拉加的遺跡，這座有趣的房子名為「三角型小屋」。中世紀時期，此地曾是羅馬的城市，這座房子則是一座宮殿擴建延伸出來的建築物，外觀散發著歷史的魅力，但是年代久遠，令它呈現出凋敝的外觀。 Tiago Do Vale Architects 的專家們將讓它恢復昔日的榮光，同時賦予它新世紀的全新面貌。現在就一起來參觀！