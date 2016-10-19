搶救發霉屋! 時尚幹練的現代美宅

看過許多老宅翻新的案例，你絕不曾看過一個如此令人振奮的改造專案！今天 homify 要帶你去參觀一處位於葡萄牙北部布拉加的遺跡，這座有趣的房子名為「三角型小屋」。中世紀時期，此地曾是羅馬的城市，這座房子則是一座宮殿擴建延伸出來的建築物，外觀散發著歷史的魅力，但是年代久遠，令它呈現出凋敝的外觀。 Tiago Do Vale Architects 的專家們將讓它恢復昔日的榮光，同時賦予它新世紀的全新面貌。現在就一起來參觀！
如前所述，這棟房子最初是鄰近一座皇宮所擴建的部分，附近其他建築物也都已陳舊敗壞， 120 年的久遠時光在它們身上留下斑駁的歷史痕印。建築師接受了這項挑戰，他們必須小心地剝開經年失修的外皮，重新打磨出它昔日的優雅魅力。
這裡所看到的是房子的背面，過去稱為內部廣場。從照片上可以想像它昔日全盛時期的富麗堂皇，在風景如畫的花園和茂盛的草坪上，夏日裡有橙樹可供遮蔭，春天則有百花可觀賞。單僅在這裡逛逛，思緒便可以從現代穿越回中古世紀。
房屋的正門已經恢復了昔日的模樣，而且更添一抹怡人的氣息。這裡新裝上了木製窗框，同時也修護了華麗的山牆。外觀裝潢成令人愉悅的翠藍色，長型的門窗透出溫柔的光線，讓這座很有歷史氛圍的建物彷彿穿越時空，帶著舊世界的魅力走進了新紀元。
修建前建築物的內部，到處是被時間遺忘的痕跡，呈現出一片悲傷荒凉的氣息。設計師看著這副景象，決定放手一搏，讓它改頭換面成讓大家認不出來的新模樣！
改造後，這座樓梯成為整座建物的核心，設計師並未改變它原始的結構和形狀，只汰換掉老邁的階梯，以及過時的顏色。白色與木色的搭配，構成視覺上極為和諧的觀感，極簡派路線竟使原本恐怖小說裡的場景，變身成為明亮溫馨的氛圍！
在這處小空間裡，設計師將木質橫樑和立柱刷上白色油漆，讓它們的結構和形狀更為立體。原來的樓梯也重新上了白漆，為空間帶來明亮的氛圍，搭配上松木打造的地板，以及屋頂上投射下的光線，讓空間顯得更愉悅舒爽。
這處辦公室設在房子的前半部，採用灰色的磁磚搭配優雅的黑色傢俱，營造出低調沈穩的氣質。除了窗前可以透進自然光，室內也採用了隱藏式光源和檯燈。如此流露出工作室的專業個性，也創造出與其他空間不同的格調。
在房子的頂層，屋簷的下方，設置了主臥室，還包括浴室和更衣室。在這裡，白色系是主角，從地板、牆壁到天花板，到處都採用溫暖自然系材質。有限的傢俱和中性的顏色，讓空間呈現出適合放鬆身心的氣氛。
延續其他空間的風格，餐廳裡同樣採用了木造地板和白色主調。灰色大理石傢俱創造出成熟洗練的風格，不同形狀的燈具為房間增加了趣點。儘管看似運用了許多不同的元素，但當它們被集合到一處空間裡，卻形成了極為典雅和諧的觀感。
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